就是要粉色！Gogoro VIVA系列追加兩款「玫瑰粉、糖霜粉」車款

今年7月才宣布與無印良品合作打造純白款「Gogoro VIVA Plus 無印白」，Gogoro再次宣布推出Gogoro VIVA Plus玫瑰粉，以及Gogoro VIVA Lite糖霜粉兩款新色，藉此擴展旗下粉紅色系車款選項。

依照Gogoro說明，從過往銷售數據顯示，在Gogoro 2 Delight、Gogoro 3 Delight車主中，超過30%比例選購粉紅色系車款，其中又以20歲至36歲年齡層的女性車主居多，原因則與普遍認為粉色讓人愉悅、開心有關。

因此，Gogoro此次宣布推出Gogoro VIVA Plus玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite糖霜粉車款，就是希望能增加更多粉紅色系車款選項，藉此吸引更多偏好粉紅色車主選購。加上先前已經推出的Gogoro 2 Delight 粉紅突襲與Gogoro 3 Delight Rosso紅，目前Gogoro總計推出四款粉紅色系車款。

配合此次推出新色，Gogoro也在8月18日至9月13日之間，選在東區巷弄裡開設粉紅笑容製作所-Piiink Café快閃店，除了販售限定商品、網美最愛粉紅甜點與飲料，更包含聯名潮牌服飾，以及精選4大類、30項經典粉色單品，藉此展示粉紅流行文化。

Gogoro Piiink Café快閃店位於東區敦化南路一段巷弄內，特別打造兩層的粉紅主題場景，一樓主要展示Gogoro VIVA Plus玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite糖霜粉兩款新車，還有Gogoro Pink靈魂人物「粉騎怪」，現場還陳列Gogoro VIVA粉紅相關的車輛配件牆，邀請大家來拍照打卡當網美。

此次更與知名Boogoo Café布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，推出Gogoro Piiink系列客製飲品和甜品。而地下室則展示出四大類粉紅潮流品，多達30項經典粉紅單品，包括鞋子、衣服、帽子、滑板和公仔等，Gogoro更首度與小鬼-黃鴻升潮牌AES聯名合作，推出限量300件粉紅潮T，同樣會在Gogoro Piiink Café限定販售。

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