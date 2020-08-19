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蘋果開始在Apple TV+增加同捆第三方內容服務訂閱選項

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前市場傳聞，蘋果在美國時間8月17日宣布，Apple TV+服務用戶從即日起將加入同捆訂閱CBS All Access與SHOWTIME內容服務選項，每月僅需額外增加9.99美元訂閱費用，亦即以總計14.98美元費用就能同時觀看三種訂閱服務內容。

不過，受限於內容授權使用範圍，目前此項訂閱服務僅限美國境內使用，尚未開放美國境外用戶訂閱。

若依照先前方案，使用者若個別訂閱CBS All Access與SHOWTIME內容服務，必須額外花費10.00美元與9.99美元，加上Apple TV+原本訂閱費用為4.99美元，每個月就必須花費24.98美元金額。而在蘋果此次宣布推出同捆訂閱方案，同時每月訂閱費用僅為14.99美元，讓使用者能以超過50%折扣費用同時使用三種訂閱服務，預期能吸引更多人使用Apple TV+服務。

而若使用者已經同時訂閱Apple TV+服務與SHOWTIME訂閱服務，從即日起就能免費使用CBS All Access訂閱內容，反之亦然。另外，同捆訂閱方案也能與最多6名家人共享，但若終止訂閱Apple TV+服務的話，CBS All Access與SHOWTIME內容服務就會恢復原本訂閱價格。

在Apple TV+推行即將屆滿一年，同時今年也因為疫情影響內容拍攝情況下，蘋果必須透過更大誘因吸引消費者持續訂閱Apple TV+，以利維持足夠訂閱用戶支撐此項服務繼續運作，因此藉由與CBS All Access與SHOWTIME內容服務同捆訂閱，並且以將近一半折扣金額提供使用，顯然將有助於維持、增加更多Apple TV+訂閱用戶。

至少對於會同時使用CBS All Access與SHOWTIME內容服務的消費者，將是相當大的誘因，畢竟每月訂閱花費形同減少5美元左右費用，卻能同時使用三種內容訂閱服務。

未來是否會持續增加更多第三方內容服務同捆訂閱選項，或是在更多地區推行相似服務，目前還無法確認。

另外，以此次在Apple TV+服務增加同捆訂閱CBS All Access與SHOWTIME內容服務選項來看，或許更意味蘋果接下來確實有可能進一步提供同捆更多訂閱服務的「Apple One」付費使用模式

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Apple TV

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