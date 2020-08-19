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聯發科更新天璣800U處理器 鎖定中高階智慧手機雙5G連網需求

聯合新聞網 / 楊又肇

聯發科宣布在天璣800系列加入全新處理器規格，並且以天璣800U為稱，主要鎖定中高階智慧手機的雙5G連網使用需求打造。

天璣800U同樣以台積電7nm製程打造，並且支援5G+5G雙卡雙待，同時對應SA獨立組網與NSA非獨立組網，透過2組運作時脈為2.4GHz的Cortex-A76 CPU，搭配6組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A55 CPU，透成「2+6」核心組合，另外則搭配Mali-G57 GPU、獨立人工智慧處理器APU，以及支援LPDDR4X記憶體與turbo write快閃記憶體加速技術，儲存元件則對應UFS 2.2規格。

此外也支援120Hz畫面更新率、Full HD+解析度的螢幕輸出規格，並且支援HDR10+標準與聯發科MiraVision圖像顯示技術，相機部分則支援6400萬像素鏡頭與4組鏡頭配置，另外也能透過APU及ISP進行硬體端運算加速。

其他部分則整合語音喚醒 (VoW)功能，以及雙麥克風降噪技術，藉此讓手機數位助理服務能以低耗電形式隨時待機，並且在吵雜聲音環境中也能清楚識別使用者喚醒字詞。

而產品定位部分，就運作時脈差異與其他如5G UltraSave等技術搭載與否，天璣800U產品定位應該會介於天璣800及天璣820之間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

快閃 台積電 聯發科 天璣 處理器 5G

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