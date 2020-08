與蘋果槓上！EPIC Games持續抗爭 Unity可能間接獲益

先前因為在《要塞英雄 (Fortnite)》增加直接付費購買遊戲虛擬貨幣選項,讓玩家可以繞過Google或蘋果付費機制,避免被抽成情況,進而與蘋果槓上的EPIC Games表示收到蘋果通知,其中說明若未能在8月28日以前改善,將終止其開發者帳號權限。

在後續回應中,EPIC Games聲明將透過法院阻止蘋果此項作法,同時強調蘋果若關閉其開發者帳號權限,將會造成更大影響。

依照EPIC Games說明,若其開發者帳號權限遭關閉,意味在iPhone、iPad及Mac上累積超過10億名玩家權益將受到影響,同時也可能連帶影響其他開發者使用EPIC Games旗下Unreal Engine遊戲引擎資源。因此對於蘋果而言,並非只是在App Store移除能吸引眾多玩家的遊戲作品,更可能影響許多以Unreal Engine開發的iOS平台遊戲及應用服務。

而若開發者擔心EPIC Games與蘋果持續抗爭,可能影響使用Unreal Engine開發工具打造遊戲與應用服務,或許將會轉向使用Unity開發內容,因此形式對於EPIC Games可能也會產生不利影響。

除了與蘋果抗爭,EPIC Games因為在Android版本的《要塞英雄》也同樣加入可直接購買遊戲虛擬貨幣選項,同樣也被Google警告,但暫時未像蘋果表示將關閉EPIC Games的開發者帳號權限。不過,目前也可能是因為EPIC Games矛頭主要指向蘋果,暫時尚未與Google槓上。

以目前來看,EPIC Games本身也經營遊戲市集服務,並且向開發者提供Unreal Engine遊戲引擎資源,實際上仰賴蘋果資源部分主要集中在App Store內容上架與後續更新,以及與眾多iOS app開發商合作機會,而蘋果方面則因為不少遊戲與服務內容使用Unreal Engine開發資源,因此短時間內應該也不會直接切斷EPIC Games開發者帳號權限。

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020