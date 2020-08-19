進一步限縮發展 美國政府將華為旗下38家子公司也納入限制名單

除了在第二波技術出口禁令中強調任何源自美國境內的技術產品，均不能以任何形式透過直接或間接管道提供被列入禁令清單的廠商，同時更聲明即便產品在美國境外生產也同樣會被列為禁止項目。

而為了進一步縮線華為發展，美國商務部工業及安全局稍早更公布禁令追加修訂內容，其中將華為旗下38家子公司、關連企業也納入限制名單，避免華為透過這些公司間接取得美國境內技術資源。

此次增加的追加修訂內容，主要強化原本禁令規範細節，其中包含除非獲得許可，否則華為不能直接或間接取得透過美國境內技術生產製作產品，而將華為旗下38家子公司、關連企業也列入限制清單，則是為了避免華為透過這些資源間接取得被限制出口產品。

但在先前的調整中，美國商務部已經調整禁止美國企業與華為進行業務往來的限令，預期將使美國企業能與華為合作制定下一代5G網路技術標準，藉此提昇美國在5G網路技術標準制定上的話語權。

不過，美國商務部部長Wilbur Ross表示此項調整不會改變美國政府對於有潛在影響國家安全的企業限制作法，同時說明此項調整是為了提昇美國在全球技術維持領先地位。

而此次將華為旗下38家子公司、關係企業列入限制清單，更是為了避免華為透過禁令未能詳述漏洞，藉此間接取得以美國境內技術打造產品，因此將可能影響聯發科、三星等業者後續向華為提供處理器。

先前台積電已經證實從9月中旬之後不再向華為協助處理器代工，而聯發科也出面否認向華為供應處理器產品，至於Qualcomm則表明希望能與華為儘快恢復合作，但目前依然受限美國政府禁令影響，依然無法向華為提供處理器。

在少了台積電協助代工情況下，華為日前也證實旗下Kirin 9000系列處理器將成為最後一款自製高階處理器產品，但預期在此波禁令影響之下，將會持續推動中國境內半導體產業加速成長。

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