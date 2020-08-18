微軟協作工具Teams 11月底停止支援IE 11
微軟今天宣布，團隊協作工具Teams將於今年11月30日停止支援InternetExplorer 11（IE 11）瀏覽器，其他Microsoft 365應用程式和服務將於2021年8月17日終止支援IE 11。
微軟在官網說明，上述日期過後，IE 11使用體驗將降級，也就是Microsoft 365新功能或部分功能將無法透過IE 11使用。雖然這項改變可能對部分用戶帶來困擾，客戶仍可選擇改用Microsoft Edge瀏覽器，微軟承諾會盡可能讓轉移過程更順利。
微軟指出，客戶從2013年以來使用IE 11，但現在網路環境變得更複雜，開放網路標準及Microsoft Edge等新款瀏覽器相繼問世，已帶來更好、更創新的網路體驗。
但微軟也強調，IE 11不會消失，在IE 11上的舊款應用程式仍可繼續使用。
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