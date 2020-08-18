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5G開台後網友抱怨4G變慢 真正快不起來的其實是「假5G」？

聯合新聞網 / T客邦
報系資料庫
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最近各大電信商紛紛宣布5G開台的消息，象徵國內的5G時代已經開始。不過，對於大多數人來說，應該還是以使用4G網路為主力吧！不過，隨著5G開台之後，4G網路的速度是否也變得不同了呢？在PTT上就有網友反映，隨著5G的開台，他發現4G網路就卡到不行。

根據網友在PTT上的發言，他表示他自己住在新北高樓層的住宅區，原本在5G開台前，尖峰時刻(晚上18～22)網路就慢，有時就連YouTub 1080P 60fps都跑不動，不過當到了半夜一點過後，基本上是不會低於100Mbps的。

不過，他表示自從5G上路後，本來原本4G在公司全天都能測到破百的地方，也都只剩5、60Mbps 。而回到家後，半夜的上限同樣是在60、70Mbps左右。基本上，不管是在家裡或是在公司，幾乎都等於是降了一半。下面就是他在PTT上傳的截圖。

類似這樣5G升級之後，網友發現4G網路變慢的新聞其實這也不是第一樁。因此就有網友在講說，是不是電信商刻意降低4G網速，想要讓讓消費者轉向主動升級5G，或是網路速度都被5G吃掉了，4G網路沒得用？

目前5G網路採用NSA架構，5G也不會「吃掉」4G的網速

由於目前國內電信處於4G升級到5G的時期，目前國內電信商的5G網路都以NSA(Non Standalone, NSA)非獨立組網為架構，從技術原理上來說，NSA 架構的 5G 網路是依存在 4G 網路上，在現有 4G 網路中額外新增 5G 基地台，由 5G NR 基地台承載用戶數據，並由 4G 的核心網路做為業務控制。

（圖片來源：台灣大企業專網白皮書

其實在這樣架構下，假設你住的地方，原本4G的訊號就不好，那麼5G的訊號也不可能好到哪裡去。基本上兩者是正相關的。

在這個情況下，影響手機上網路速度的關鍵，其實還是只有一個，那就是同時間在你使用地區附近，用同一個基地台進行數據傳輸的人數所用去的頻寬多寡。

有電信業者解釋，這可能是因為疫情的關係，讓很多人都待在家裡，導致網路的需求量大增。不過，因為疫情開始也不是一天兩天的事情，不大可能在最近才突然有感。因此這種說法可能只是一小部分的原因，但應該並非主因。

而考慮到各大電信商5G均選擇在8月份開台，這時也剛好遇上暑假期間。孩子在這段時間的網路用量大增，尤其是玩遊戲、看影片、視訊，這些都是吃大量頻寬的活動。 因此，最近如果覺得4G變慢的話，或許等到暑假過後再觀察看看。

真正「快不起來」的其實是5G

另外，講到目前國內電信商的5G網路都以NSA架構，透過這個方式，因為共用4G/5G核心網路，因此電信商可以省下大筆的成本，在初期可以讓現有的5G消費者馬上有5G網路可以用。

不過，事實上這個架構有很大的缺點，那就是 NSA 架構其實無法達到 5G 系統之要求，包括低延遲、網路切片及行動邊緣計算等可以說是5G網路最大的特色，全部無法發揮出來。因此也有人說目前NSA架構的5G其實是假5G，真正要實現正版5G，要等到電信商未來轉向SA架構的時候，才能發揮真正的5G特色。

因此，實際上你也可以說，目前真正快不起來的，其實是被NSA架構封印的5G網路才對。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

基地台 PTT 新北 5G 4G YouTube

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