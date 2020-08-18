下一個是阿里巴巴？TikTok字節跳動之後…川普考慮封鎖其他中國公司

在記者會上被問到是否會封禁更多如阿里巴巴之類的中國公司，川普承認目前正在觀察更多選項。

繼揚言封鎖抖音海外版 TikTok 之後，在記者會上，美國總統川普被問到有沒有考慮封鎖哪些中國公司，比如科技巨頭阿里巴巴。對此川普表示「沒錯，我們有在看其他選項。」

在新一波中美貿易戰中，川普以隱私資料疑慮為由，針對 TikTok 提出禁令，揚言要在美國封鎖 TikTok，並通過行政命令讓原本風靡歐美市場的 TikTok 現在必須在 90 天內出售給美國企業，目前傳出有意願買下 TikTok 的熱門人選包括微軟、Twitter 等。

《華爾街日報》報導，抖音海外版 TikTok 曾經無視 Google Android 的隱私政策，在使用者未知的情況下偷偷收集 MAC 位址（媒體存取控制位址，Media Access Control Address）長達 15 個月之久。

但美企要整併 TikTok 也沒這麼容易，根據消息人士指出，若要完全剝離 TikTok 可能需要一年以上的時間，這是因為海外版 TikTok 的原始碼雖然是跟中國國內版抖音互相獨立的，但是伺服器端許多相關程式碼，例如推薦演算法、使用者資料以及影片儲存分片等，部分仍然跟抖音相互共用。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》