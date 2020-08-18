封到底！美國擴大限制華為取得晶片管道 黑名單增38家子公司

如今美國宣布華為的臨時通用許可證到期，美國商務部還在其實體清單中新增了 38 家華為子公司。

美國川普政府以保護民眾隱私以及 5G 基礎建設的完整性不受中國影響為由，再度頒布幾項新措施進一步打擊華為，限制其取得商用晶片的管道。

根據聲明稿，先前美國為讓受影響的公司和個人（華為客戶）提供更多的時間來轉移到其他硬體設備、軟體和技術支援，因而展延臨時通用許可證（TGL），如今美國宣布華為的臨時通用許可證（TGL）到期，不再延期。

不僅如此，美國商務部還在其實體清單中新增了 38 家華為子公司，禁止美國接收敏感科技的外國公司，目前一共有 152 家相關企業列入清單中。

美國國務院表示，大力支持商務部擴大其《外國直接產品規定》（Foreign Direct Product Rule），以防堵華為藉由替代晶片生產以及使用從美國現成（OTS）晶片供貨管道來規避美國法律。

美國商務部於今年 5 月 15 日公告，將禁止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證，然而從 5 月以來美國擴大限制後，華為一直在試圖繞道。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明稿指出，美國商務部在 2019 年將華為列為實體名單。美國國務院超過一年時間進行積極外交，與世界各地的盟友和合作夥伴分享美國對華為和其他供應商的問題。

蓬佩奧表示，美國將繼續限制對美國及其實體名單上的華為及其他相關企業。嚴正聲明「不會容忍中國破壞美國公民的隱私，美國企業的智慧產權或以及全球在下一代網路的完整性所做的努力。」

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》