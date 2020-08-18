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IBM揭曉旗下Power10處理器 鎖定更高人工智慧推論運算、更安全防護
IBM宣布推出旗下新款Power10處理器，並且以三星旗下7nm製程技術量產，以及針對混合雲環境運算需求打造，相比三年前推出的Power9在效能上約提昇3倍以上。
依照IBM說明，Power10從五年前就開始投入設計，除了運算效能比前一款Power9提昇3倍以上，更在相同電功耗提昇3倍效能表現，另外也藉由Memory Inception技術讓記憶體容量可對應PB等級規格。
另外，IBM也Power10在每組核心的AES加密引擎數量增加4倍 (相比Power9)，同時加上端到端之間存取加密，並且進一步加強容器應用安全，更針對目前布局的量子加密、同態加密做好準備。
而在人工智慧運算部分，Power10可藉由矩陣演算加速器，讓FP32、BFloat16、INT8數據格式的人工智慧推理效率提昇，相比Power9分別增加10倍、15倍、20倍執行速度。
不過，IBM尚未公布Power10處理器具體細節，同時也尚未準備進入市場應用，預計最快會在2021年下半年應用在各家伺服器產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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