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Intel證實第10代Core i系列KA版本設計處理器 將與復仇者聯盟合作
Intel稍早證實將推出傳聞許久的第10代Core i系列KA版本設計處理器，並且揭曉額外增加的「A」，實際上是代表與漫威旗下復仇者聯盟內容合作，更說明此系列處理器將以復仇者聯盟收藏版為稱。
在外盒設計部分，Intel與美國知名塗鴉藝術家與玩具設計師Tristan Eaton合作，並且以復仇者聯盟角色進行創作，其中更提供Intel與漫威合作的復仇者聯盟Windows PC版本遊戲兌換序號。
至於處理器規格則區分Core i5、Core i7與Core i9三種級別規格，分別提供Core i5-10600KA、Core i5-10700KA、Core i7-10850KA，以及Core i9-10900KA，預期會與一般標準版設計相同，只是增加與漫威內容合作，藉此吸引更多遊戲玩家選用。
不過，Intel尚未公布復仇者聯盟收藏版系列處理器價格，但預期會近期內對外說明。
Avengers Assemble.
Introducing the Intel Core Desktop Processor featuring Marvel's Avengers Collector's Edition Packaging, created by painter/muralist @TristanEaton. @playavengers #Reassemble
© 2020 MARVEL pic.twitter.com/FKKAeZzqy3
— Intel Gaming (@IntelGaming) August 14, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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