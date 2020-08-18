Intel證實第10代Core i系列KA版本設計處理器 將與復仇者聯盟合作

今年6月初就有消息指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+，而在彭博新聞近期報導中，更透露蘋果將在發表新款iPhone時，將會一併公布全新訂閱組合方案，以及可配合旗下裝置使用的遠端健身課程。

2020-08-15 07:57