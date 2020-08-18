美國商務部不再延後華為禁令緩衝時間 軟體升級與技術維護將受限

隨著美國政府第二波技術出口限令將在9月15日正式生效，美國商務部過去一再對華為延期的緩衝時間也在美國時間8月13日結束，代表接下來在美國境內使用的華為手機、網通設備將無法再從Google等美國業者獲取軟體升級與技術支援。

而雖然禁令中並未限制美國境內業者、用戶不得繼續使用華為產品，但在無法獲得後續軟體更新與技術支援情況下，繼續使用此類裝置勢必也會承擔安全風險，尤其藉由華為網通設備經營地方網路服務的小型電信業者勢必會直接受影響。

另一方面，在美國FCC針對電信業者設備採購補貼仍未準備好情況下，使用華為網通設備經營服務的小型電信業者必然也必須花費大筆費用重新採購華為、中興以外的網通設備。

至於在面向一般消費市場的手機產品部分，先前已經改為華為HMS服務的手機產品顯然不受影響，但是過去透過GMS服務運作的華為手機，勢必將無法獲得後續更新與技術支援，意味這些手機使用者除了更換手機，否則就必須選購搭載HMS服務的新款華為手機。

在美國技術出口禁令之下，華為接下來將面臨的是處理器即將斷供問題，雖然目前已經構思改由中國境內其他代工業者生產，或是轉與其他業者合作，甚至Qualcomm也積極向美國政府申請同意恢復與華為合作，但顯然無法在短時間內改變現況。

除了手機與網通設備，若美國更進一步擴大技術出口禁令適用範圍，或許將會讓華為面臨更大壓力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》