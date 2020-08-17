NVIDIA若要收購Arm，可能要向Softbank支付400億美元

先前消息指稱，NVIDIA若要從Softbank手中收購Arm，至少要以320億美元價格才能順利買下，但在近年Arm市值持續增加情況下，部分看法則認為最終交易金額將會在400億美元以上。

而就消息表示，NVIDIA與Softbank協議收購Arm的事宜正在加快進行，最快將會在8月底確認。先前就Softbank執行長孫正義透露說法，則是希望加快將Arm資產脫手，除了吸引市場買家收購之餘，同時也考慮讓Arm恢復上市。

但以交易情況來看，將Arm轉售給其他買家，自然能讓Softbank更快獲取充裕資金，藉此填補過去幾年投資造成虧損。

在此之前，Softbank也曾透過高盛銀行洽詢蘋果是否有意收購，但顯然蘋果對於收購Arm的意願不高。不過，近年與Arm有深度合作，並且藉由Arm架構布局超算領域應用的NVIDIA，則顯然對於持有Arm資產有興趣。

依照先前看法，若由NVIDIA收購Arm的話，將有助於NVIDIA近期著重以Arm架構為主的超算系統，並且結合旗下GPU加速運算應用發展，同時也不會影響目前仰賴Arm架構設計為主的手機處理器發展。

以Arm共同創辦人Hermann Hauser博士的看法，則對Arm轉售給NVIDIA持反對意見，認為一旦NVIDIA持有Arm資產，可能造成原本與Arm合作廠商之間關係生變，進而影響Arm既有業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》