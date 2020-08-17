與Alphabet關連的Cavnue 將在美國建造專供自駕車使用特殊公路

與Google母公司Alphabet有關連的Cavnue，近期接下建造美國密西根州境內專供自駕車行駛的特殊公路訂單，未來更預期藉由此次建造經驗加速擴展更多地方可讓自駕車順利運作道路建設。

Cavnue過去曾協助多倫多智慧城市設計事宜，本身上級公司為Sidewalk Infrastructure Partners，亦即Alphabet旗下Sidewalk Labs衍生事業，因此形式上也是Alphabet旗下企業。

而此次接下建設美國密西根州境內專供自駕車行駛的特殊公路訂單，Cavnue預期花費約2年時間完成初步規劃，將會先針對技術可行性進行測試與設計，接下來才會著手投入公路建設。

至於此條公路將會行經密西根大學、中央火車站，以及底特律機場等密西根州境內重要景點，預期藉由自駕車串連這些景點之間接駁。

另外，Cavnue也準備與福特、BMW、Toyota，以及同為Alphabet旗下獨立運作子公司Waymo合作，預計建立通用的自駕車道路設計標準，藉此打造可讓一般自駕車、自駕貨車，以及由人手動駕駛車輛共用道路。

透過此次公路設計經驗，Cavnue預期也能將相關經驗快速複製到其他地區專供自駕車使用的公路建設。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》