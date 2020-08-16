快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

美國政府將限期延長至90天 讓TikTok能有額外時間作準備

聯合新聞網 / 楊又肇

原本先前下令TikTok美國業務必須在未來45天完成出售或拆分，但在稍早下達命令中，美國總統川普則是將原本限期延長至90天，意味TikTok將能有更多時間作準備。

除了將限期延長90天，新一波命令更要求TikTok必須銷燬所有與美國地區使用者關連的數據資料，並且在完成銷燬後向美國海外投資委員會說明。

而這樣的消息，自然對TikTok母公司字節跳動能有更大彈性與微軟等美國業者洽談，討論收購TikTok美國業務等事宜。在此之前，字節跳動原本有意向美國政府提告，認為未提供充足時間作準備，另一方面也認為美國政府在沒有十足證據就指其涉及危害國家資訊安全。

不過，依照先前報導指稱，TikTok直到近期都曾追蹤使用者手機的MAC位址資訊，藉此確認使用者實際上的物理行蹤，因此也讓美國參議院要求聯邦貿易委員會介入調查TikTok是否涉及隱私安全。

目前微軟已經表明希望收購TikTok美國業務，甚至也準備收購TikTok位於加拿大、澳洲與紐西蘭業務，而Twitter也傳出有意收購TikTok業務，另外印度首富Mukesh Ambani似乎也有意收購TikTok印度業務

在TikTok於美國地區面臨被迫出售或拆分業務，否則將面臨被禁用情況，其他諸如WeChat等源自中國服務也開始面臨被指名限制，甚至更傳出川普有可能下令要求蘋果與Google在軟體市集服務禁止下載WeChat，可能進一步影響美國境內透過WeChat與中國境內聯繫使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 印度 川普

延伸閱讀

獅子王無懼疫情　Peugeot誓言2023年回歸美國市場！

延後美中貿易評估會議 中國大量購買美國原油

繼封殺TikTok後 川普劍指阿里巴巴

川普限「字節跳動」90天內出售在美資產

相關新聞

美國政府將限期延長至90天 讓TikTok能有額外時間作準備

原本先前下令TikTok美國業務必須在未來45天完成出售或拆分，但在稍早下達命令中，美國總統川普則是將原本限期延長至90天，意味TikTok將能有更多時間作準備。

YouTube忠實粉絲看過來！超實用「隱藏版9功能」大公開

Youtube上的頻道極多，不管想找什麼題材的影片幾乎都有，也使現代人越來花在Youtube上的時間越來越多。也因此Youtube提供越來越多便利的功能，除了基本的倍速、快轉之外，還有許多「隱藏版」的超神功能，一起來看看！

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

在今年的「虛擬」DEF CON 電腦安全會議上，網絡安全公司 Pen Test Partners 帶領大家走了一趟波音 747-400 飛機的電子設備艙與駕駛艙。但是在大約 10 分鐘的影片中，卻有眼尖的人赫然發現，波音飛機上的電腦居然還安裝著 3.5 吋磁碟機，令人十分震驚。

Uber執行長指稱合作司機 更看重工作自由度

在美國加州法院於8月10日頒佈禁令，要求Uber、Lyft等app預約叫車服務必須將合作司機視為正式員工，不能視為獨立工作承包合作人員。而對加州法院頒佈禁令，Uber執行長Dara Khosrowshahi稍早藉由個人Twitter強調，確保合作司機工作自由度，正是推動Uber服務的主要動力。

讓更多人透過網路連接使用 AWS啟用旗下量子運算服務Braket

去年以預覽版形式，在re:Invent 2019活動上展示的量子運算服務Braket，目前由AWS宣布正式推出消息。

消息指稱Mozilla再與Google合作 再次預定Firefox瀏覽器預設搜尋引擎位置

ZDNet指稱，Mozilla將再次從Google手上獲得大筆資金，藉此延長Google Search維持為Firefox瀏覽器預設搜尋引擎的時間。

為了網路訊號越界！日本貨輪觸礁污染模里西斯海域

若潮號貨輪在模里西斯海域發生觸礁意外，並外洩燃油，造成當地生態危機。雖然尚未對外正式公布原因，但根據當地報導，調查單位審問船員得知，當天船上在開生日趴，而船開得如此靠近岸邊是為了收到網路訊號。

三星公布自有3D立體堆疊封裝技術「X-Cube」

三星稍早宣布推出自有3D立體堆疊封裝技術，並且確定以X-Cube為稱，預期藉此縮減旗下處理器面積尺寸，將更有利於讓處理器可應用在更小裝置內。

蘋果計畫推出「Apple One」服務合併訂閱方案

今年6月初就有消息指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+，而在彭博新聞近期報導中，更透露蘋果將在發表新款iPhone時，將會一併公布全新訂閱組合方案，以及可配合旗下裝置使用的遠端健身課程。

Google將在秋季釋出新版Wear OS 改善操作效率、加入洗手計時功能

在日前說明新版Android 11更新重點後，Google也透露將在今年秋季提供對應手錶裝置使用的新版Wear OS。

Parallels Desktop 16 for Mac釋出 新版將支援Apple Silicon處理器

Parallels日前宣佈釋出支援蘋果新版macOS Big Sur使用的Parallels Desktop 16 for Mac，讓使用者能以軟體虛擬化形式在Mac內安裝使用Windows 10作業系統，而今日 (8/14)也透過線上形式具體說明此次更新重點。

iPhone 12可能支援在亞洲定位更準的北斗衛星導航系統

目前 iPhone 定位功能內建全球定位系統 (GPS)/全球導航衛星系統 (GNSS)，從 iPhone 8 開始還新加入了伽利略定位系統 (Galileo) 與準天頂衛星系統 (QZSS)，這是歐洲和日本的全球衛星導航系統。

熱門新聞

為了網路訊號越界！日本貨輪觸礁污染模里西斯海域

《要塞英雄》增加直接付費選項遭蘋果、Google下架

Google以眾人手機組成全球最大規模的地震偵測網路系統

以Linux為基礎 Intel針對超算領域打造自有作業系統mOS

對應CarPlay使用的iOS版Google Maps更新 再次釋出支援Apple Watch版本

美國政府將限期延長至90天 讓TikTok能有額外時間作準備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。