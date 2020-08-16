美國政府將限期延長至90天 讓TikTok能有額外時間作準備

原本先前下令TikTok美國業務必須在未來45天完成出售或拆分，但在稍早下達命令中，美國總統川普則是將原本限期延長至90天，意味TikTok將能有更多時間作準備。

除了將限期延長90天，新一波命令更要求TikTok必須銷燬所有與美國地區使用者關連的數據資料，並且在完成銷燬後向美國海外投資委員會說明。

而這樣的消息，自然對TikTok母公司字節跳動能有更大彈性與微軟等美國業者洽談，討論收購TikTok美國業務等事宜。在此之前，字節跳動原本有意向美國政府提告，認為未提供充足時間作準備，另一方面也認為美國政府在沒有十足證據就指其涉及危害國家資訊安全。

不過，依照先前報導指稱，TikTok直到近期都曾追蹤使用者手機的MAC位址資訊，藉此確認使用者實際上的物理行蹤，因此也讓美國參議院要求聯邦貿易委員會介入調查TikTok是否涉及隱私安全。

目前微軟已經表明希望收購TikTok美國業務，甚至也準備收購TikTok位於加拿大、澳洲與紐西蘭業務，而Twitter也傳出有意收購TikTok業務，另外印度首富Mukesh Ambani似乎也有意收購TikTok印度業務。

在TikTok於美國地區面臨被迫出售或拆分業務，否則將面臨被禁用情況，其他諸如WeChat等源自中國服務也開始面臨被指名限制，甚至更傳出川普有可能下令要求蘋果與Google在軟體市集服務禁止下載WeChat，可能進一步影響美國境內透過WeChat與中國境內聯繫使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》