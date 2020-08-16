讓更多人透過網路連接使用 AWS啟用旗下量子運算服務Braket

去年以預覽版形式，在re:Invent 2019活動上展示的量子運算服務Braket，目前由AWS宣布正式推出消息。

Braket是透過雲端服務平台與D-Wave、IonQ，以及Rigetti在內提供量子運算設備資源串接，藉此將更多量子電腦運算資源整合，因此形式上並非由AWS本身投入量子電腦系統建置，而是以雲端連接大量量子運算設備資源形式運作。

而這樣的運作模式，則可讓學術機構、企業，甚至政府單位無需投入大量建置與維護成本，同樣也能藉由量子運算對應龐大運算需求。

除了量子運算，Braket也能結合傳統運算方式，藉此銜接不同運算方式，並且讓運算精度可進一步提昇。另外也能透過Braket開發工具打造合適演算法，或是在預先建構的算式庫進行選擇。

目前包含義大利國家電力公司、富達投資，以及福斯等企業都已經開始藉由Braket進行數據分析應用，預期在龐大數據挖掘有用資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》