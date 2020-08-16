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消息指稱Mozilla再與Google合作 再次預定Firefox瀏覽器預設搜尋引擎位置

聯合新聞網 / 楊又肇

ZDNet指稱，Mozilla將再次從Google手上獲得大筆資金，藉此延長Google Search維持為Firefox瀏覽器預設搜尋引擎的時間。

而就報導內容表示，此筆交易涉及金額約在4億至4.5億美元，並且確保Google Search在2023之前都會是Firefox瀏覽器預設搜尋引擎。

不過，依照Mozilla在Firefox瀏覽器設計理念，依然允許使用者自行更改預設搜尋引擎選項，但依照多數使用者習慣，除非有特定使用需求，否則通常很少會更改搜尋引擎選項，因此Google過去以來多次與Mozilla合作，就是希望能藉由Firefox瀏覽器市佔增加Google Search搜尋引擎使用比例。

Mozilla預期會在今年11月公布此項交易細節，同時也會公布2019財年業務發展數據。

針對今年接連因為新型冠狀病毒疫情影響，造成在全球地區約累積裁撤三分之一員工人數，Mozilla在後續回應表示目前營運維持良好，同時財務狀況也沒有問題，強調裁員是為了讓核心業務重整，另外本身發展模式也逐漸從過往網路開放標準推廣、抗衡角色，開始轉向尋求更主動獲利商業模式，並且減少仰賴諸如Google合作等資金維持運作情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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