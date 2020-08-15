為了網路訊號越界！日本貨輪觸礁污染模里西斯海域

若潮號貨輪在模里西斯海域發生觸礁意外，並外洩燃油，造成當地生態危機。雖然尚未對外正式公布原因，但根據當地報導，調查單位審問船員得知，當天船上在開生日趴，而船開得如此靠近岸邊是為了收到網路訊號。

日本籍貨輪若潮號 7/25 在模里西斯海域觸礁，並且在海浪衝擊下受損，於 8/6 開始外洩石油，嚴重污染當地海域造成生態浩劫。

若潮號原本應該與海岸保持至少 16 公里的距離，卻靠近岸邊到 2 公里以內的近距離，因此觸礁。根據當地新聞報導，模里西斯調查部門偵訊 3 位船員表示，在觸礁前包括船長在內的船員們都正在替其中一人慶生， 包括船上成員 16 名菲律賓人、3 名印度人、1 名斯里蘭卡人，航行於從澳洲向中國的回程當中，發生意外當時正在前往巴西的路上。

當地的 Le Mauricien 新聞則提到，船長事發前不在控制室，而雖然已經有衛星訊號可用，但船上成員當時有聽說船將靠近模里西斯的島嶼，為的是連接網路訊號。

模里西斯的總理現在遭受外界質疑，從貨輪撞上到油外洩數日時間，為何不採取行動、清空儲油槽來避免污染海域。現在船上剩下的 3000 噸燃油已經清空，不過早就外洩的 1000 噸燃料還是對海岸生態以及珊瑚礁造成嚴重衝擊，很有可能無法復原，目前由當地志工、生態專家協同日本專家共同進行海岸清理工作。

模里西斯總理稱會向若潮號的擁有者長舖汽船株式會社求償，長舖汽船也表示會負起賠償與責任，並已經派人協助清理善後，但未具體表明賠償金額。

《本文作者 Mia ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》