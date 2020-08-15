Google以眾人手機組成全球最大規模的地震偵測網路系統

Google計畫透過每個人的手機當做迷你地震儀，透過數百萬支Android手機組成全球最大規模的地震偵測網路系統。

依照Google說明，目前已經與美國地質調查局 (USGS)、加州州長緊急服務辦公室 (Cal OES)合作，將透過名為ShakeAlert的系統向加州境內的Android手機發送即時地震資訊。其中ShakeAlert系統是由美國地震學家合作打造，配合在加州境內設置超過700座地震儀偵測數據，藉此提前向使用者發送地震預警資訊。

不過，單靠地震儀的偵測，可能還是無法達到即時提供地震預警效果，因此Google計畫利用Android手機內建動態感應器，讓位於各地區使用者的手機即可偵測是否有疑似地震的情況，並且將相關資訊、地理位置以不記名形式回傳到Google內部伺服器，再由Google比對分析是否蒐集到更多相同情況，進而判斷是否有地震發生。

由於透過眾人手機回傳資訊進行分析，因此Google能更精準確認是否有地震發生，以及地震程度與震源位置，並且能快速在地圖上標示，讓使用者能更快知曉，進而預先做好防震準備。

而Google預計在未來繼續向更多地區、國家提供此項功能，藉此協助預測地震發生可能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》