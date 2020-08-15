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蘋果計畫推出「Apple One」服務合併訂閱方案
今年6月初就有消息指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+，而在彭博新聞近期報導中，更透露蘋果將在發表新款iPhone時，將會一併公布全新訂閱組合方案，以及可配合旗下裝置使用的遠端健身課程。
此項訂閱服務，在蘋果內部是以「Apple One」為稱，將讓使用者能透過綁定多款訂閱服務，藉此能以相對較低總價使用多款服務，其中包含可同時綁定Apple Music、Apple News、Apple Arcade、Apple TV+，或是iCloud等付費訂閱服務。
在先前時候，針對開發者釋出的iOS 13.5.5測試版本內，原始編碼已經加入包含「bundle offer (綁定優惠)」、「bundle subscription (綁定訂閱)」等敘述，顯示蘋果準備讓旗下訂閱服務能以綁定形式使用，同時僅需向使用者收取單一費用。
另一方面，蘋果預計推出的遠端健身課程，則是以「Seymour」作為內部產品代稱，預計會以獨立app形式提供使用，並且能搭配Apple Watch、iPhone，或是Apple TV裝置運作，其中將提供直播教學內容，或是透過隨選課程讓使用者按部就班訓練身體，而目前提供內容則會以無需額外器材輔助項目為主，讓使用者能更方便透過訓練課程學習正確運動方式。
不過，目前蘋果並未對此類傳聞做回應，但市場預期蘋果將會在今年9月初舉辦活動，但新機有可能要等到10月才會正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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