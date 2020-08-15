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魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

Google將在秋季釋出新版Wear OS 改善操作效率、加入洗手計時功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在日前說明新版Android 11更新重點後，Google也透露將在今年秋季提供對應手錶裝置使用的新版Wear OS

依照Google說明，新版Wear OS將針對手錶裝置採用的處理器進行最佳化調整，藉此讓app啟用速率提昇20%，同時也將加入支援諸如Qualcomm今年更新的Snapdragon Wear 4100、Snapdragon Wear 4100+處理器

另外，針對SysUI介面設計部分則是加入更多互動方式，讓使用者可以更容易透過抬手、轉動手臂等動作喚醒手錶螢幕，同時也強調針對配戴手錶進行運動時，將能讓手錶更精準記錄運動數據。

而在功能部分，Google也因應新型冠狀病毒疫情趨勢，在新版Wear OS加入洗手計時功能，讓使用者能配合手錶倒數計時確認是否充分搓洗手部。另外，新版介面設計更讓天氣預報內容更容易被檢視，同時也加入以小時為週期的天氣預報內容，以及在地特殊天候警報，讓使用者能即時留意是否有颶風、龍捲風、颱風或冰雹等現象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

預報 Google 智慧手錶

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