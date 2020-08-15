快訊

魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Parallels Desktop 16 for Mac釋出 新版將支援Apple Silicon處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

Parallels日前宣佈釋出支援蘋果新版macOS Big Sur使用的Parallels Desktop 16 for Mac，讓使用者能以軟體虛擬化形式在Mac內安裝使用Windows 10作業系統，而今日 (8/14)也透過線上形式具體說明此次更新重點。

相較蘋果在macOS內建的Bootcamp功能，Parallels強調旗下軟體虛擬化技術可讓使用者無需重新開啟系統進行切換，即可在macOS環境下使用Windows 10功能，讓以Mac機種作為主要工作設備的使用者能更直覺使用Windows 10應用程式。

而對於蘋果接下來將逐漸從現有Intel x86架構處理器移轉到以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，Parallels先前也表示將與蘋果深入合作，預計未來也會讓採用Arm架構的Mac機種同樣可使用Parallels Desktop，並且透過軟體虛擬化形式使用Windows 10，或是其他作業系統。

此次釋出的Parallels Desktop 16 for Mac，主要加入支援微軟DirectX 11與開源設計的OpenGL 3，其中藉由相容DirectX 11讓Windows環境下的遊戲圖像處理速度提升達20%，並且改善OpenGL 3圖形在Windows或Linux作業系統環境支援。

另外則是針對Windows應用程式加入支援多點觸控手勢，分別對應縮放或旋轉等操作，並且提昇電池續航表現，更讓虛擬機器關閉後，自動釋出未使用磁碟空間，而在印表機支援部分則加入雙面列印與更多紙張尺寸設定。

依照使用需求不同，Parallels Desktop 16 for Mac也如同過往推出一般版、專業版與企業版，其中專業版最多可讓每個虛擬機器使用32組虛擬CPU，以及128GB虛擬記憶體配置，並且相容微軟Visual Studio 外掛程式，另外也能自訂網路名稱，或是透過虛擬機器測試微軟Hyper-V虛擬機器，同時也讓專業使用者更容易管理虛擬機器等。

至於企業版則提供更方便的虛擬機器建置、佈署模式，同時也能讓IT人員更容易維護遠端設備。

目前Parallels Desktop 16 for Mac已經在市場銷售，其中永久授權版本費用為99.99美元，若是按年訂閱費用則是以一年79.99美元計價，至於從任何版本升級費用則是49.99美元。而專業版從任何版本升級的費用同樣是49.99美元，而專業版與企業版按年訂閱費用均以一年99.99美元價格計算。

至於在今年8月1日至9月30日期間購買，並且註冊使用的Parallels Desktop 15 for Mac，即可免費升級至Parallels Desktop 16 for Mac。若使用者以訂閱形式使用Parallels Desktop for Mac，即可在訂閱期間內透過下載升級至最新版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Silicon Big Sur Windows 10 macOS

延伸閱讀

身障工程師駐點 神腦民權Apple授權維修中心開幕

《要塞英雄》不符Apple、Google平台規定遭下架　Epic Games不滿相繼提告

Tiger Lake架構處理器推出前 Intel宣布啟用全新SuperFin製程技術

Intel下一款Xeon Scalable處理器 代號Sapphire Rapids

相關新聞

YouTube忠實粉絲看過來！超實用「隱藏版9功能」大公開

Youtube上的頻道極多，不管想找什麼題材的影片幾乎都有，也使現代人越來花在Youtube上的時間越來越多。也因此Youtube提供越來越多便利的功能，除了基本的倍速、快轉之外，還有許多「隱藏版」的超神功能，一起來看看！

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

在今年的「虛擬」DEF CON 電腦安全會議上，網絡安全公司 Pen Test Partners 帶領大家走了一趟波音 747-400 飛機的電子設備艙與駕駛艙。但是在大約 10 分鐘的影片中，卻有眼尖的人赫然發現，波音飛機上的電腦居然還安裝著 3.5 吋磁碟機，令人十分震驚。

蘋果計畫推出「Apple One」服務合併訂閱方案

今年6月初就有消息指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+，而在彭博新聞近期報導中，更透露蘋果將在發表新款iPhone時，將會一併公布全新訂閱組合方案，以及可配合旗下裝置使用的遠端健身課程。

Google將在秋季釋出新版Wear OS 改善操作效率、加入洗手計時功能

在日前說明新版Android 11更新重點後，Google也透露將在今年秋季提供對應手錶裝置使用的新版Wear OS。

Parallels Desktop 16 for Mac釋出 新版將支援Apple Silicon處理器

Parallels日前宣佈釋出支援蘋果新版macOS Big Sur使用的Parallels Desktop 16 for Mac，讓使用者能以軟體虛擬化形式在Mac內安裝使用Windows 10作業系統，而今日 (8/14)也透過線上形式具體說明此次更新重點。

iPhone 12可能支援在亞洲定位更準的北斗衛星導航系統

目前 iPhone 定位功能內建全球定位系統 (GPS)/全球導航衛星系統 (GNSS)，從 iPhone 8 開始還新加入了伽利略定位系統 (Galileo) 與準天頂衛星系統 (QZSS)，這是歐洲和日本的全球衛星導航系統。

安卓再推5項更新：手機變身全球最大地震偵測網路

Google 最近勤於更新安卓系統，才推出類似 iOS Airdrop 的功能，今（12）日又於美國官方部落格一次發佈了三篇文章，共推出 5 項 Android 新功能，包含地震偵測、就寢模式等等，只要安卓系統版本在 Android 6.0 以上都能獲得這些更新。

Intel針對重度遊戲需求打造Xe HPG繪圖架構 支援GDDR6、硬體即時光追效果

今年初宣布旗下Xe繪圖架構將會分別應用在Xe LP、Xe HP，以及Xe HPC，而在此次以線上形式舉辦的2020年架構日裡，Intel再宣布將會增加全新鎖定重度遊戲市場應用的Xe HPG，將結合前面三種設計優勢，並且加入支援GDDR6顯示記憶體、硬體等級即時光影追跡效果，以及遊戲畫面銳化處理，預計會在2021年內供貨。

Tiger Lake架構處理器推出前 Intel宣布啟用全新SuperFin製程技術

在今年以線上形式舉辦的2020年架構日中，Intel強調旗下處理器產品以製程/封裝、架構、記憶體、內部連接、安全，以及軟體六個面向為重心，藉此推動旗下處理器產品效能提昇。而在相關說明中，Intel更宣布以先前發展許久的FinFET製程技術經驗，推出全新對應10nm規格的SuperFin製程技術，並且率先應用在即將推出的Tiger Lake架構處理器。

Intel下一款Xeon Scalable處理器 代號Sapphire Rapids

針對資料中心應用部分，Intel在以線上形式舉辦的2020年架構日裡宣布，以10nm製程、Ice Lake架構設計的新一代Xeon Scalable可擴充處理器，將會在今年底正式出貨，另外也揭曉代號Sapphire Rapids，並且以10nm、SuperFin製程技術打造，預計成為下一款Xeon Scalable可擴充處理器。

中印衝突後影響市場 傳印度首富有意收購TikTok業務

在微軟可能進一步擴大收購TikTok全球業務之際，由印度首富Mukesh Ambani持有的信實工業 (Reliance Industries)集團似乎有意收購印度地區的TikTok業務。

明年GDC遊戲開發者大會 將以線上、實體混搭形式呈現

今年由於新型冠狀病毒疫情影響，使得今年原訂在3月間舉辦的GDC遊戲戲開發者大會延後舉辦，甚至最後改以線上形式呈現。在稍早公布資訊中，GDC主辦單位Informa Tech確認明年預計登場的GDC 2021將繼續維持以線上模式，搭配實體展會形式舉辦，時間則預計在明年7月中旬舉辦。

熱門新聞

大陸手機在台流行？ 關鍵優勢狂吸兩大族群愛用

新一代iPad Air將迎歷代最大升級？爆料達人揭規格「直逼iPad Pro」

Have I been pwned？檢查你的E-mail、信用卡等個資是否已被駭客竊取

可以更新了！蘋果iOS 13.6.1 修正iPhone螢幕偏綠問題

YouTube忠實粉絲看過來！超實用「隱藏版9功能」大公開

iPhone 12可能支援在亞洲定位更準的北斗衛星導航系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。