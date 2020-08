Parallels Desktop 16 for Mac釋出 新版將支援Apple Silicon處理器

Parallels日前宣佈釋出支援蘋果新版macOS Big Sur使用的Parallels Desktop 16 for Mac,讓使用者能以軟體虛擬化形式在Mac內安裝使用Windows 10作業系統,而今日 (8/14)也透過線上形式具體說明此次更新重點。

相較蘋果在macOS內建的Bootcamp功能,Parallels強調旗下軟體虛擬化技術可讓使用者無需重新開啟系統進行切換,即可在macOS環境下使用Windows 10功能,讓以Mac機種作為主要工作設備的使用者能更直覺使用Windows 10應用程式。

而對於蘋果接下來將逐漸從現有Intel x86架構處理器移轉到以Arm架構打造的Apple Silicon處理器,Parallels先前也表示將與蘋果深入合作,預計未來也會讓採用Arm架構的Mac機種同樣可使用Parallels Desktop,並且透過軟體虛擬化形式使用Windows 10,或是其他作業系統。

此次釋出的Parallels Desktop 16 for Mac,主要加入支援微軟DirectX 11與開源設計的OpenGL 3,其中藉由相容DirectX 11讓Windows環境下的遊戲圖像處理速度提升達20%,並且改善OpenGL 3圖形在Windows或Linux作業系統環境支援。

另外則是針對Windows應用程式加入支援多點觸控手勢,分別對應縮放或旋轉等操作,並且提昇電池續航表現,更讓虛擬機器關閉後,自動釋出未使用磁碟空間,而在印表機支援部分則加入雙面列印與更多紙張尺寸設定。

依照使用需求不同,Parallels Desktop 16 for Mac也如同過往推出一般版、專業版與企業版,其中專業版最多可讓每個虛擬機器使用32組虛擬CPU,以及128GB虛擬記憶體配置,並且相容微軟Visual Studio 外掛程式,另外也能自訂網路名稱,或是透過虛擬機器測試微軟Hyper-V虛擬機器,同時也讓專業使用者更容易管理虛擬機器等。

至於企業版則提供更方便的虛擬機器建置、佈署模式,同時也能讓IT人員更容易維護遠端設備。

目前Parallels Desktop 16 for Mac已經在市場銷售,其中永久授權版本費用為99.99美元,若是按年訂閱費用則是以一年79.99美元計價,至於從任何版本升級費用則是49.99美元。而專業版從任何版本升級的費用同樣是49.99美元,而專業版與企業版按年訂閱費用均以一年99.99美元價格計算。

至於在今年8月1日至9月30日期間購買,並且註冊使用的Parallels Desktop 15 for Mac,即可免費升級至Parallels Desktop 16 for Mac。若使用者以訂閱形式使用Parallels Desktop for Mac,即可在訂閱期間內透過下載升級至最新版本。

