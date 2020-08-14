iPhone 12可能支援在亞洲定位更準的北斗衛星導航系統

全球有五大衛星定位系統，分別是美國的全球衛星導航定位系統 GPS、俄羅斯的格羅納斯 GLONASS 系統、歐洲的伽利略定位系統 (Galileo)、日本的準天頂衛星系統 (QZSS) 和中國的北斗衛星導航系統 (BDS)。

iPhone 12 測試以支援北斗導航系統

目前 iPhone 定位功能內建全球定位系統 (GPS)/全球導航衛星系統 (GNSS)，從 iPhone 8 開始還新加入了伽利略定位系統 (Galileo) 與準天頂衛星系統 (QZSS)，這是歐洲和日本的全球衛星導航系統。

傳 iPhone 12 系列手機上全面支援中國的北斗導航定位系統 (BeiDou Satellite Navigation System，簡稱 BDS)，能為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務。Apple 已經對 iPhone 12 系列的性能進行了調試，調試內容包括對北斗導航的相容性測試。

中國北斗 (BDS) 成為繼美國 GPS、俄羅斯 GLONASS，以及歐盟 Galileo 之後，全球第四大衛星導航系統。在中國銷售的智慧手機都會支援北斗衛星導航系統，iPhone 12 支援也不奇怪。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》