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YouTube忠實粉絲看過來！超實用「隱藏版9功能」大公開

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube是現代人最常使用的影音平台之一。 圖/ingimage
YouTube是現代人最常使用的影音平台之一。 圖/ingimage

YouTube上的頻道極多，不管想找什麼題材的影片幾乎都有，也使現代人越來花在YouTube上的時間越來越多。YouTube提供眾多便利功能，除了基本的倍速、快轉之外，還有許多「隱藏版」的超神功能，一起來看看！

倍速

無論網頁版或手機版的YouTube都有「倍速」功能，網頁版只要按影片右下角的「齒輪」，點選播放速度即可選擇。手機版則是點選影片右上角的「三直點」，就可以看見「播放速度」的選項。目前共有7種速度，放慢為0.25倍、0.5倍、0.75倍，到加速為1.25倍、1.5倍、1.75倍、2倍都有，選擇眾多。

調整「快轉／倒轉」秒數

相信不少人都知道，使用手機時點擊螢幕兩下可以快轉或倒轉，然而官方預設快轉10秒，有時候可能會感覺一次跳轉太多，或是跳轉不夠快。其實這個「快轉秒數」也可以調整，使用手機版的YouTube，在主頁面點擊右上角圓圈進入「帳戶」-「設定」-「輕觸兩下即可快轉/倒轉」，就可以看見許多秒數選擇，最慢可設定為5秒，最快可達60秒。

無痕模式、刪除紀錄

YouTube和Chrome一樣，有「無痕模式」可選擇。同樣在首頁點進右上角圓圈進入「帳戶」，即可找到「啟用無痕模式」的選項。但啟用無痕模式時，所有的訂閱頻道和觀看紀錄等，全都會被隱藏，因此認為麻煩的民眾，也可以選擇「事後刪除觀看紀錄」。用戶只要進入「設定」頁面，下滑可找到「紀錄與隱私設定」，其中就有清除或停用觀看和搜尋紀錄的選項，可在隱私與便利性之間取得平衡。

流量控管

使用YouTube看影片其實極為消耗網路流量，對網路不是吃到飽的人而言恐怕不太方便。對此YouTube也有推出稍微緩解的辦法，只要進入「設定」內勾選「只透過Wi-Fi播放HD高畫質影片」，就避免流量因高畫質被消耗太多。此外，也可關閉「瀏覽影片時以靜音模式播放影片」功能和「自動播放下一部影片」功能，避免 YouTube在沒注意到的情況下默默播放一堆影片。

避免推播特定頻道

YouTube頻道眾多，難免有些是不喜歡的，若真的不想看到特定創作者，可以在首頁看見某影片時，點擊影片標題右方的「直三點」，選擇「不要推薦這個頻道發布的內容」，未來YouTube就不會再主動推薦此頻道的影片。倘若只是對某題材不感興趣，可以選擇「不感興趣」，系統就會避免再推薦類似影片。不過此功能只是避免推播，不等於完全封鎖，在「發燒影片」區仍有機會看見這些影片。

避免孩童接觸色情暴力

使用YouTube的年齡層一直下降，有許多小朋友如今也會自己使用YouTube找一些有趣的影片來看，家長難免擔心孩童會不小心接觸到一些色情暴力的內容。進入YouTube「帳戶」>「設定」，有一個「嚴格篩選模式」，可幫助過濾含有成人內容的影片，由於這個機制是透過使用者檢舉和其他技術來識別，無法達到百分之百的防堵效果，但開啟嚴格篩選後確實可以有效過濾掉大部分不當內容。

設定休息、就寢時間

在手機版的YouTube上，進入「帳戶」>「設定」後可以看見「提醒我休息一下」和「提醒我就寢時間到了」的選項，點按即可設定提醒鬧鐘，甚至還可以貼心地選擇「看完當下影片再顯示提醒」，無論對大朋友或小朋友來說都是非常實用的功能。

已觀看時間

常常覺得自己花太多時間在YouTube上嗎？手機版YouTube在首頁點進右上角圓圈進入「帳戶」>「已觀看時間」，即可看見自己一周的使用時數。同時也可以在此設定休息和就寢時間，阻止自己沉浸在影片中一時忘了時間。

深色模式

隨著Android和iOS系統都推出深色模式，YouTube也跟進了，只要進入「帳戶」>「設定」>「外觀」即可選擇淺色或深色主題，把YouTube變成酷炫的黑色。此功能在網頁版的YouTube上也有，點選畫面右上角的帳戶頭像，可找到「深色主題」，點選開啟即可變色啦！

在YouTube的「帳號」及「設定」內可以找到非常多實用功能。圖擷自YouTube
在YouTube的「帳號」及「設定」內可以找到非常多實用功能。圖擷自YouTube

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