安卓再推5項更新：手機變身全球最大地震偵測網路

Google 最近勤於更新安卓系統，才推出類似 iOS Airdrop 的功能，今（12）日又於美國官方部落格一次發佈了三篇文章，共推出 5 項 Android 新功能，包含地震偵測、就寢模式等等。

Google 最近勤於更新安卓系統，才推出類似 iOS Airdrop 的功能，今（12）日又於美國官方部落格一次發佈了三篇文章，共推出 5 項 Android 新功能，包含地震偵測、就寢模式等等，只要安卓系統版本在 Android 6.0 以上都能獲得這些更新。

最酷的新功能就屬地震偵測功能，等於讓全球的數百萬台安卓手機化身迷你地震儀，同時這些地震偵測資訊也會串連起來，搖身一變成為全球最大地震偵測網路！

這是如何做到的呢？Google 說明，所有智慧型手機均配置有微小的加速感應器，Google 推出的更新就使用它來感測地震的訊號。

當你的安卓手機檢測到可能為地震的情況，會將訊號與發生地震的大略位置傳送至 Google 的地震檢測伺服器，伺服器端則結合來自眾多手機的資訊，以判斷是否真的發生地震。

Google 也將這項更新串連在 Google 搜尋上，以便在偵測到地震後即時顯示受影響區域的相關地震資訊，及提供地震時該怎麼應變的實用資源。

Google 這項技術與全球知名的地震學家與救災專家——加州大學柏克萊分校的兩位教授 Richard Allen、 Qingkai Kong（孔慶凱）博士以及加州理工大學的教授 Lucy Jones 博士合作。

值得留意的另一項更新是「就寢模式」，Google 希望幫助使用者減少各種手機通知的干擾、避免影響睡眠。此功能在 6 月已開放給 Google Pixel 手機使用，現在則將推送給所有在 6.0 版本以上的 Android 手機。

更新後，「時鐘」（Clock）應用程式內會多出「就寢時間」的設定，時間到手機會自動減少通知、也能讓手機定時播放「環境音」告訴你該準備就寢了，如果在設定的睡眠時間前持續使用手機，它則會通知你花費多少時間使用了哪些特定的應用程式，以提醒使用者放下手機、好好休息。

另外還有一項更新是讓「 Google 行事曆」內容可以同步到汽車的螢幕上，可以使用車上的觸控螢幕直接選擇下一個行程，簡化導航至目的地的流程，俾利使用者能夠更專注於路況、手不用離開方向盤來操作手機。

《本文作者 蜜雅 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》