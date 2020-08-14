Qualcomm在美國反壟斷訴訟獲勝 既有授權商業模式將不受影響

針對去年美國聯邦通訊委員會 (FTC)提出訴訟，美國聯邦第九巡迴上訴法院裁定否決去年由聯邦地方法院裁決結果，認為美國聯邦通訊委員會提出證據無法證明Qualcomm商業模式影響市場競爭，並且造成壟斷情況。

這樣的結果，意味Qualcomm過去要求廠商必須同時取得技術授權，才能購買晶片的商業模式將不受影響。

Qualcomm對於上訴法院裁定結果表示滿意，但美國聯邦通訊委員會則表示將會另尋方式提出上訴。

依照Qualcomm先前說明，表示本身投入高額研發成本製作旗下產品，同時在旗下產品也涵蓋諸多技術專利，因此認為本身搭配產品銷售，收取合理技術授權費用的商業模式，並且協助推動手機市場成長。

在此之前，美國聯邦通訊委員會以Qualcomm利用其通訊技術在市場主導地位，選擇直接向手機業者收取專利技術授權費用，而當手機業者使用其他通訊晶片涉及Qualcomm技術專利技術時，則必須支付更高專利授權費用，導致越來越多手機廠商直接選擇使用Qualcomm處理器，因此認定Qualcomm有構成市場壟斷嫌疑。

而原本去年5月加州聖荷西聯邦地方法院法官高蘭惠 (Lucy Koh)裁定Qualcomm以不合理商業模式影響市場競爭，因此裁定要求Qualcomm必須與手機廠商重新簽訂授權收費模式，同時也不得以終止供應晶片威脅廠商配合。

但在此次上訴獲得美國聯邦第九巡迴上訴法院支持，否決去年由聯邦地方法院裁決結果，則讓Qualcomm既有商業模式不受影響。

依照Qualcomm先前上訴說法，強調並未阻止其他廠商使用本身技術，同時也強調授權收費模式一直以來就是依照手機售價按比例計費，另外也設置收費上限，並非無限制。而美國司法部日前則是公開表示支持Qualcomm，並且呼籲法院重新檢視Qualcomm商業模式，強調若打壓Qualcomm恐怕影響美國在5G網路市場競爭地位。

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