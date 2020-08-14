明年GDC遊戲開發者大會 將以線上、實體混搭形式呈現
今年由於新型冠狀病毒疫情影響，使得今年原訂在3月間舉辦的GDC遊戲戲開發者大會延後舉辦，甚至最後改以線上形式呈現。在稍早公布資訊中，GDC主辦單位Informa Tech確認明年預計登場的GDC 2021將繼續維持以線上模式，搭配實體展會形式舉辦，時間則預計在明年7月中旬舉辦。
依照Informa Tech說明，考量今年的疫情影響仍未有明顯改善情況，加上今年8月間以線上形式舉辦的GDC Summer活動總計吸引9700人登記參與，平均每場線上會議參與人數達545人，因此決定將此活動形式延續到明年。
不過，考慮明年疫情將有可能出現趨緩，因此Informa Tech仍預定在明年7月19日至23日於美國舊金山市區的Moscone Center會議中心舉辦實體活動，預計配合線上形式活動讓展會活動有更多呈現彈性。
而Informa Tech也認為，明年將會有更多活動採用線上搭配實體展會形式舉辦，藉此吸引更多人參與。
另外，Informa Tech也計畫在今年下半年推出系列GDC大師講座，讓更多開發者能透過這些講座深入了解遊戲研發相關議題，同時也會透過關連網站讓開發者分享遊戲設計與相關趨勢內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言