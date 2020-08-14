明年GDC遊戲開發者大會 將以線上、實體混搭形式呈現

今年由於新型冠狀病毒疫情影響，使得今年原訂在3月間舉辦的GDC遊戲戲開發者大會延後舉辦，甚至最後改以線上形式呈現。在稍早公布資訊中，GDC主辦單位Informa Tech確認明年預計登場的GDC 2021將繼續維持以線上模式，搭配實體展會形式舉辦，時間則預計在明年7月中旬舉辦。

依照Informa Tech說明，考量今年的疫情影響仍未有明顯改善情況，加上今年8月間以線上形式舉辦的GDC Summer活動總計吸引9700人登記參與，平均每場線上會議參與人數達545人，因此決定將此活動形式延續到明年。

不過，考慮明年疫情將有可能出現趨緩，因此Informa Tech仍預定在明年7月19日至23日於美國舊金山市區的Moscone Center會議中心舉辦實體活動，預計配合線上形式活動讓展會活動有更多呈現彈性。

而Informa Tech也認為，明年將會有更多活動採用線上搭配實體展會形式舉辦，藉此吸引更多人參與。

另外，Informa Tech也計畫在今年下半年推出系列GDC大師講座，讓更多開發者能透過這些講座深入了解遊戲研發相關議題，同時也會透過關連網站讓開發者分享遊戲設計與相關趨勢內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》