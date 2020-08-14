中印衝突後影響市場 傳印度首富有意收購TikTok業務

在微軟可能進一步擴大收購TikTok全球業務之際，由印度首富Mukesh Ambani持有的信實工業 (Reliance Industries)集團似乎有意收購印度地區的TikTok業務。

由於先前中印爆發衝突，因此讓中國諸多服務在印度境內遭禁，而TikTok在印度市場發展業務也因此受到影響。

但相關消息指稱，印度首富Mukesh Ambani持有的信實工業有意收購TikTok印度業務。若順利收購的話，將能接手TikTok在印度市場累積超過2億名用戶，同時也能使在印度市值約達30億美元的TikTok能有重新發展機會。

不過，包含TikTok母公司自節跳動，以及信實工業均未對此說法作正面回應。

目前信實工業旗下電信服務子公司Jio Platforms已經獲得Google投資45億美元，日前更獲得Facebook約57億美元投資，以及來自Qualcomm的9700萬美元投資金額，Intel也在今年宣布以2.535億美元金額投資，而Jio Platforms更說明已經投入研發一套百分之百由印度製造的完整5G網路系統，預期爭取更大發展機會。

而接手TikTok印度業務，意味Jio Platforms將能藉此爭取更多用戶，進而擴展其線上服務與內容發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》