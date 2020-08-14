Intel下一款Xeon Scalable處理器 代號Sapphire Rapids
針對資料中心應用部分，Intel在以線上形式舉辦的2020年架構日裡宣布，以10nm製程、Ice Lake架構設計的新一代Xeon Scalable可擴充處理器，將會在今年底正式出貨，另外也揭曉代號Sapphire Rapids，並且以10nm、SuperFin製程技術打造，預計成為下一款Xeon Scalable可擴充處理器。
依照Intel說明，新一代Xeon Scalable可擴充處理器將會導入10nm製程的Ice Lake架構，預計在今年底出貨，將成為接續Cooper Lake架構設計版本，成為第三代Xeon Scalable可擴充處理器，將分別加入全記憶體加密、支援PCIe 4.0與8條記憶體通道，並且針對加密運算指令集進行強化。
而應用在網路儲存與物聯網的處理器產品，日後也將推出採用Ice Lake架構設計版本。
另外，Intel此次也預告採用10nm、SuperFin製程技術設計，並且以Sapphire Rapids代號為稱的下一款Xeon Scalable可擴充處理器，將加入支援DDR5記憶體、PCIe 5.0，以及Compute Express Link 1.1連接規範，更加入名為Advanced Matrix Extensions (AMX)的新款加速器，藉此擴展Intel在人工智慧加速運算布局。
Sapphire Rapids預計在明年下半年開始量產供貨，更將成為美國阿貢國家實驗室Aurora Exascale超級電腦系統採用處理器。
至於作為Intel處理器產品效能規劃六個面向中，處於最外圍的軟體部分，則是確定會在今年底推出oneAPI Gold版本，將讓開發者能藉由軟體層級發揮完整處理器運算效能。目前Intel已經針對開發者釋出第8版的oneAPI beta內容，讓開發者能透過單次編碼即可對應Intel旗下處理器運算需求，藉此簡化應用服務開發流程與難度。階
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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