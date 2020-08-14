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Intel針對重度遊戲需求打造Xe HPG繪圖架構 支援GDDR6、硬體即時光追效果

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初宣布旗下Xe繪圖架構將會分別應用在Xe LP、Xe HP，以及Xe HPC，而在此次以線上形式舉辦的2020年架構日裡，Intel再宣布將會增加全新鎖定重度遊戲市場應用的Xe HPG，將結合前面三種設計優勢，並且加入支援GDDR6顯示記憶體、硬體等級即時光影追跡效果，以及遊戲畫面銳化處理，預計會在2021年內供貨。

相比先前推出的三種Xe繪圖架構應用設計，其中Xe LP主要鎖定一般消費市場使用需求，分別應用在主流筆電 (PC mobile)及輕薄筆電 (ultra mobile)，並且提供基礎的遊戲執行顯示效能，而Xe HP則會針對媒體轉碼分析 (media transcode analytic)、工作站 (workstation)使用需求打造，至於Xe HPC則鎖定超算 (hpc / exascale)、深度學習/訓練 (DL / training)，以及雲端GFX伺服器應用。

此次宣布推出的Xe HPG，則將結合Xe LP低功耗，Xe HP更大組態運算設計，以及Xe HPC針對運算時脈最佳化，並且讓每單位成本效能提昇，同時也藉由支援GDDR6顯示記憶體與基於硬體運算的即時光影追跡效果，更可藉由硬體進行遊戲畫面銳化處理，讓使用者能透過顯示卡獲得更好視覺感受。

雖然整體腳步相比NVIDIA、AMD慢了不少，但Intel強調將會持續藉由Xe繪圖架構精進顯示運算，以及藉由GPU加速的混合運算架構布局。

在接下來即將推出的Tiger Lake架構處理器，Intel預計整合Xe LP繪圖架構，藉由提供多達96組執行單元 (EU)提高筆電裝置的顯示運算效能，同時也能針對人工智慧運算等需求加速。

另外，Xe LP繪圖架構更針對遊戲等執行需求加入非同步渲染更新率、取樣反饋，並且支援AV1編碼，以及相容微軟提出的DirectX 11，另外也能透過Intel Graphics Command Center (IGCC)軟體驅動進行即時遊戲畫面調整與顯示銳化效果。

至於目前先針對伺服器運算加速需求打造的SG1，則是同樣採用Xe繪圖架構打造，並且以獨立顯示卡形式使用，預計在近期內進入量產，預計會在今年稍晚時候開始供貨。而另一款同樣以獨立顯示卡形式打造的DG1，則可視為Xe LP設計延伸，將成為桌機搭配使用顯示卡，或是配合外接顯示卡盒使用，將會在今年內推出實際應用產品。

另外，針對伺服器、工作站應用的Xe HP，則是加入高度可擴展的多重砌磚式 (multi-tiled)架構設計，分別能以1組、2組或4組區塊組成，藉此依照需求擴充運算效能，其中單一區塊舊能對應10個完整高畫質的4K影片串流進行60fps速率轉碼，預計會在2021年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel

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