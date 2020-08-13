磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

儲存按鈕的圖示是怎麼來的？對於從來沒見過「磁碟片」的年輕人來說，這絕對是個常見的疑惑。但更讓人震驚之處，在於航空業直到現在為止，居然還在使用 3.5 吋磁碟片，更新飛航電腦的關鍵軟體。

在今年的「虛擬」DEF CON 電腦安全會議上，網絡安全公司 Pen Test Partners 帶領大家走了一趟波音 747-400 飛機的電子設備艙與駕駛艙。但是在大約 10 分鐘的影片中，卻有眼尖的人赫然發現，波音飛機上的電腦居然還安裝著 3.5 吋磁碟機，令人十分震驚。

難道是因為飛機上的舊設備還有沒被拆除嗎？錯！那台 3.5 吋磁碟機不但至今仍具備關鍵用途，而且使用頻率還比你想像中的更為頻繁。

實際上，時至今日絕大部分的波音 747-400 跟 747-300 飛機，都還仰賴著 3.5 吋磁碟片與磁碟機，用以升級飛航電腦中的關鍵軟體。大約每隔 28 天，波音工程師就必須手動插入磁碟片，為每一台飛機進行更新。

根據 2014 年《Aviation Today》的報導，這些需要磁碟片升級軟體的工程師們，幾乎人人手上都有一本裝滿 3.5 吋磁盤的活頁夾，對應到飛機上的各種航空電子設備。

這些磁碟片中所包含的資訊，既有機場、跑道，也有飛行路線、飛行計畫等等，有些設備只需要一張磁碟片就可以完整更新，但有些則要用到八張，使得升級工作效率極低。

在六年過後，或許有人覺得磁碟片應該要從航空業徹底淘汰，但《Aviation Today》在今年三月更新報導則指出，即使到了 2020 年，仍然有著相當數量的航空公司，仍在使用磁碟片安裝飛機的軟體元件。

嚴格來說，波音 747-400 從首次投入飛行至今，已經有了 32 年歷史，回顧到當時，磁碟片仍然是相當主流的儲存媒體，所以飛機上載有 3.5 吋磁碟機並不是什麼值得訝異的事情。

如今，磁碟片主要用於一些商業跟工業的傳統系統（Legacy System），它們雖然非常耐用，但卻難以替換或用更先進的科技進行維護。舉例來說，直到去年為止，美軍才正式淘汰了 8 吋磁碟片，用以管理核子武器發射系統。

對於航空業來說，穩定跟耐用依然非常重要，新科技不見得就是最好的選擇。比方說，波音 737 Max 雖然是尖端科技的結晶，但卻由於其飛航軟體因素，導致了兩次嚴重的墜機事故，造成 346 名乘客喪生，甚至淪落到停產命運。

反之，根據 Airsafe.com 的統計，雖然波音 747-400 目前已經不能算是最先進的機型，但投入民用飛航 30 多年以來，超過 842 萬次的航班數量，僅有出現了兩次涉及乘客死亡的相關事故。

來源：Gizmodo

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》