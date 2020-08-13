快訊

共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

確定了！韓國瑜選前之夜將為李眉蓁站台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

聯合新聞網 / T客邦

儲存按鈕的圖示是怎麼來的？對於從來沒見過「磁碟片」的年輕人來說，這絕對是個常見的疑惑。但更讓人震驚之處，在於航空業直到現在為止，居然還在使用 3.5 吋磁碟片，更新飛航電腦的關鍵軟體。

在今年的「虛擬」DEF CON 電腦安全會議上，網絡安全公司 Pen Test Partners 帶領大家走了一趟波音 747-400 飛機的電子設備艙與駕駛艙。但是在大約 10 分鐘的影片中，卻有眼尖的人赫然發現，波音飛機上的電腦居然還安裝著 3.5 吋磁碟機，令人十分震驚。

難道是因為飛機上的舊設備還有沒被拆除嗎？錯！那台 3.5 吋磁碟機不但至今仍具備關鍵用途，而且使用頻率還比你想像中的更為頻繁。

實際上，時至今日絕大部分的波音 747-400 跟 747-300 飛機，都還仰賴著 3.5 吋磁碟片與磁碟機，用以升級飛航電腦中的關鍵軟體。大約每隔 28 天，波音工程師就必須手動插入磁碟片，為每一台飛機進行更新。

根據 2014 年《Aviation Today》的報導，這些需要磁碟片升級軟體的工程師們，幾乎人人手上都有一本裝滿 3.5 吋磁盤的活頁夾，對應到飛機上的各種航空電子設備。

這些磁碟片中所包含的資訊，既有機場、跑道，也有飛行路線、飛行計畫等等，有些設備只需要一張磁碟片就可以完整更新，但有些則要用到八張，使得升級工作效率極低。

在六年過後，或許有人覺得磁碟片應該要從航空業徹底淘汰，但《Aviation Today》在今年三月更新報導則指出，即使到了 2020 年，仍然有著相當數量的航空公司，仍在使用磁碟片安裝飛機的軟體元件。

嚴格來說，波音 747-400 從首次投入飛行至今，已經有了 32 年歷史，回顧到當時，磁碟片仍然是相當主流的儲存媒體，所以飛機上載有 3.5 吋磁碟機並不是什麼值得訝異的事情。

如今，磁碟片主要用於一些商業跟工業的傳統系統（Legacy System），它們雖然非常耐用，但卻難以替換或用更先進的科技進行維護。舉例來說，直到去年為止，美軍才正式淘汰了 8 吋磁碟片，用以管理核子武器發射系統。

對於航空業來說，穩定跟耐用依然非常重要，新科技不見得就是最好的選擇。比方說，波音 737 Max 雖然是尖端科技的結晶，但卻由於其飛航軟體因素，導致了兩次嚴重的墜機事故，造成 346 名乘客喪生，甚至淪落到停產命運。

反之，根據 Airsafe.com 的統計，雖然波音 747-400 目前已經不能算是最先進的機型，但投入民用飛航 30 多年以來，超過 842 萬次的航班數量，僅有出現了兩次涉及乘客死亡的相關事故。

來源：Gizmodo

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

波音 事故 美軍 機場

延伸閱讀

高通DSP晶片發現400多個安全漏洞！約10億台Android裝置受威脅

地球最後一間百視達變Airbnb客房！一晚只要120元 錄影帶還看到飽

波音施壓飛機安檢員工 FAA祭罰125萬美元

飛不出疫情風暴 波音估今年將裁員1.9萬人

相關新聞

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

在今年的「虛擬」DEF CON 電腦安全會議上，網絡安全公司 Pen Test Partners 帶領大家走了一趟波音 747-400 飛機的電子設備艙與駕駛艙。但是在大約 10 分鐘的影片中，卻有眼尖的人赫然發現，波音飛機上的電腦居然還安裝著 3.5 吋磁碟機，令人十分震驚。

蘋果iPhone 12將先推出5G版？傳4G平價版本得等到這時！

美國加州洛杉磯私營金融服務和投資公司 Wedbush Securities 維德布什證券分析師 Daniel Ives 透露 Apple 蘋果公司計畫在 2020 年秋季推出多款 5G iPhone ，甚至有可能會在 2021 年初才推出支援 4G 行動網路的平價版 iPhone 12。

地球最後一間百視達變Airbnb客房！一晚只要120元 錄影帶還看到飽

很多讀者應該知道，曾經是全球錄影帶出租霸主的 Blockbuster 百視達，目前只剩一間美國奧勒岡州門市仍在經營。不過這間門市卻也吸引不少世界各地的人前來「朝聖」來回味錄影帶時代，甚至就連漫威電影《驚奇隊長》都曾來這裡取景。

被白宮盯上才停手…TikTok爆出偷蒐網卡MAC位址長達15個月

美媒《華爾街日報》報導，抖音海外版 TikTok 曾經無視 Google Android 的隱私政策，在使用者未知的情況下偷偷收集 MAC 位址（媒體存取控制位址，Media Access Control Address）長達 15 個月之久。

高通DSP晶片發現400多個安全漏洞！約10億台Android裝置受威脅

以色列資安公司 Check Point 研究人員發現，駭客利用高通數位訊號處理器（Digital Signal Processor；DSP） 晶片中的 400 多個漏洞入侵超過 10 億台 Android 裝置，並將之轉為間諜工具。

Gogoro再次與中油合作建置電池換電站 進駐14個全新地區

先前雖然因為合約結束與中油加油站合作電池交換站，讓GoStation換電站站點數量少了一些，但目前則是再次藉由中油加油站場地電動機車電池交換站設備使用競標方案，順利再與中油加油站合作建置110個站點。

Google for Education更新多項功能 讓網路上課變得更容易

在稍早透過線上舉辦的The Anywhere School活動上，本身具備教師背景的Google for Education產品經理Zach Yeskel透露，將藉由Google for Education多項功能，在此波疫情影響之下，協助更多學生透過網路連接方式學習課程，同時也能讓教師更方便掌握在家遠距上課的學生聽課狀況。

專利顯示 AMD也計畫提出大小核混合架構處理器

除了Intel比照Arm big.LITTLE大小核配置打造混合架構設計的Lakefield處理器，AMD顯然也計畫跟進類似設計，讓處理器能同時使用兩種或多種運算架構，藉此對應不同運算需求，並且讓電力使用最佳化。

美國政府將於2021年底拍賣軍用100MHz中頻段頻譜 擴展5G商用市場

美國政府稍早宣布，將從2022年中開放用於軍事用途的100MHz中頻段頻譜，藉此推動美國境內5G網路商用規模，並且擴大5G網路覆蓋率。

E Ink打造螢幕可凹折電子紙裝置原型 具Wacom手寫筆技術

隨著螢幕可凹折手機、平板等裝置開始準備往普及化應用方向發展，E Ink (元太科技)位於日本研發團隊便提出採用上下轉軸機構，讓機身能對應左右凹折的電子紙應用原型設計，同時也確定與Wacom合作手寫筆應用功能，讓這款採用電子紙技術的螢幕可凹折裝置更像是一本可做筆記的「書」。

Mozilla大裁四分之一員工250 人！台灣辦公室也難逃收攤關門

受到武漢肺炎疫情嚴重衝擊，Mozilla 基金會執行長 Mitchell Baker 在昨天親自署名宣布將全球裁員 250 人（25%），其中也包括台灣的 60 名員工在內，同時台灣辦公室也將收攤關門。

Google強化教育功能！提升虛擬教室互動 還能找出抄襲行為

Google今天首度在全球舉行The Anywhere School線上活動，並發表多項教育相關全新功能，例如老師可分享...

熱門新聞

蘋果iPhone 12將先推出5G版？傳4G平價版本得等到這時！

地球最後一間百視達變Airbnb客房！一晚只要120元 錄影帶還看到飽

微軟再度揮軍手機市場 一機兩用的Surface Duo預購中

蘋果爆料達人：iPhone 12中高階款分別在10、11月上市

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

高通DSP晶片發現400多個安全漏洞！約10億台Android裝置受威脅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。