被白宮盯上才停手…TikTok爆出偷蒐網卡MAC位址長達15個月

《華爾街日報》稱，TikTok 利用額外一層的加密技術繞過 Android 的隱私保護措施，直到去年 11 月美國白宮開始盯上中國母公司字節跳動才喊停。

美媒《華爾街日報》報導，抖音海外版 TikTok 曾經無視 Google Android 的隱私政策，在使用者未知的情況下偷偷收集 MAC 位址（媒體存取控制位址，Media Access Control Address）長達 15 個月之久。

《華爾街日報》指稱，TikTok 利用額外一層的加密技術繞過了 Android 的隱私保護措施，直到去年 11 月美國白宮開始盯上中國母公司字節跳動才喊停。當時 TikTok 負責人朱駿還信誓旦旦接受紐約時報訪問時，堅稱 TikTok 不會跟中國政府分享使用者個資，也不會過濾令中國不滿的影片。

由於無論是哪台電腦、手機，裡面每張網卡都只會有唯一的 MAC 位址，無法以常規手段來修改，因此是判別度相當高、也是跟隱私高度相關的定位資料，目前無論是 Google Play、App Store 都嚴格禁止 APP 收集使用者的 MAC 位址。

TikTok 目前沒有任何回應，但之前就聲稱目前版本的 TikTok 沒有收集任何 MAC 位址。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》