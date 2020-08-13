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地球最後一間百視達變Airbnb客房！一晚只要120元 錄影帶還看到飽
爆米花、零食、沙房床跟棉被一應俱全，而且店內的 VHS 錄影帶、DVD 都能隨意看到飽！
很多讀者應該知道，曾經是全球錄影帶出租霸主的 Blockbuster 百視達，目前只剩一間美國奧勒岡州門市仍在經營。不過這間門市卻也吸引不少世界各地的人前來「朝聖」來回味錄影帶時代，甚至就連漫威電影《驚奇隊長》都曾來這裡取景。
但在美國的武漢肺炎疫情仍舊居高不下時，他們最近卻跟 Airbnb 合作，搖身一變成了充滿 90 年代風味的「防疫客房」！根據外媒報導，這個客房一晚入住價只要 4 美元（約台幣 120 元），但爆米花、零食、沙房床跟棉被一應俱全，而且店內的 VHS 錄影帶、DVD 都能隨意看到飽！
同時官方還表示，這間客房會依照防疫措施，在每次入住之前、之後進行徹底消毒，也會為所有旅客提供口罩、消毒濕巾和洗手液，最多一晚可以給 4 人（但官方建議為一家人）入住。
心動了嗎？但別激動，這組客房目前只提供當地奧勒岡州德舒特郡（Deschutes County）的居民入住而已，而且期間限定，僅供 9 月 18-20 日 3 晚入住。
《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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