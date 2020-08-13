E Ink打造螢幕可凹折電子紙裝置原型 具Wacom手寫筆技術

隨著螢幕可凹折手機、平板等裝置開始準備往普及化應用方向發展，E Ink (元太科技)位於日本研發團隊便提出採用上下轉軸機構，讓機身能對應左右凹折的電子紙應用原型設計，同時也確定與Wacom合作手寫筆應用功能，讓這款採用電子紙技術的螢幕可凹折裝置更像是一本可做筆記的「書」。

實際上，E Ink過去就提出不少應用凹折機構設計的電子紙裝置，而此次主要是在螢幕可凹折設計加上Wacom手寫筆技術應用，讓使用者能更方便書寫筆記。

而機構設計部分，則採用上下轉軸讓機身可左右凹折，同時為了確保用於凹折的電子紙螢幕不會因為過度彎曲而損壞，因此除了藉由轉軸控制凹折速度，E Ink更透過減少螢幕彎折曲度，降低螢幕損壞機率，但相對也就讓凹折後的機身厚度增加。

不過，目前此項設計依然處於原型階段，未來是否會實際成為市售商品，暫時還無法確認，但從過去聯想等業者都曾與E Ink技術合作，並且應用在旗下產品，或許未來此類設計也有可能出現在某個品牌市售商品。

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