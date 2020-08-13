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美國政府將於2021年底拍賣軍用100MHz中頻段頻譜 擴展5G商用市場

聯合新聞網 / 楊又肇

美國政府稍早宣布，將從2022年中開放用於軍事用途的100MHz中頻段頻譜，藉此推動美國境內5G網路商用規模，並且擴大5G網路覆蓋率。

依照白宮顧問暨技術長Michael Kratsios表示，預計從2021年12月由美國聯邦通訊委員會 (FCC)向Verizon、AT&T、T-Mobile在內電信業者開放競標100GHz中頻段頻譜，並且在2022年中開放商用。

而美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai更說明，開放100GHz中頻段頻譜資源將能進一步推動美國境內5G網路應用發展，其中基於中頻譜具備更高地理面積覆蓋能力，同時也能對應大量數據傳輸，預期將能實現5G網路更高傳輸吞吐能力目標。

就美國國防部資訊長Dana Deasy說明，過去軍方主要將100MHz中頻段頻譜用於導彈攔截防禦等雷達運作。依照目前各國政府針對5G網路應用規劃，同樣也是藉由回收原本提供軍方使用頻段，並且將此類無線頻段資源應用在商業領域，進而推動市場各類服務應用成長。

相較目前普遍應用在6GHz以下頻段的5G網路連接技術，藉由28GHz以上頻段的毫米波 (mmWave)連接應用，雖然具備高頻寬、高傳輸率特性，卻因為容易造成訊號散射，或被金屬遮蔽造成訊號連接中斷，因此不被市場看好應用在一般消費市場，比較偏重用於物聯網、自駕車等車聯網應用，以及自動化工業或企業內部專網使用。

就先前Qualcomm在內業者認為，未來5G網路持續發展，乃至於進入之後的6G網路技術，無線傳輸使用頻譜識別朝向更高頻段發展，或是持續挖掘更多新頻譜資源，甚至藉由整合更多未授權頻譜資源，藉此讓無線網路傳輸頻寬可持續增加，並且對應更高網路吞吐量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 導彈 白宮 5G

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