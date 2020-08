專利顯示 AMD也計畫提出大小核混合架構處理器

在稍早透過線上舉辦的The Anywhere School活動上,本身具備教師背景的Google for Education產品經理Zach Yeskel透露,將藉由Google for Education多項功能,在此波疫情影響之下,協助更多學生透過網路連接方式學習課程,同時也能讓教師更方便掌握在家遠距上課的學生聽課狀況。

2020-08-13 09:15