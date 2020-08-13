不敵疫情影響…Mozilla全球再裁250人 將關閉台北辦公室

Mozilla執行長Mitchell Baker證實，受到今年新型冠狀病毒疫情影響，導致Mozilla必須再次裁撤250名員工，藉此確保公司能順利繼續營運，同時也確認將關閉位於台北信義區的辦公室。

Mitchell Baker說明，今年疫情影響之下，實際衝擊Mozilla原本在去年擬定發展計畫，同時也讓Mozilla營運面臨更大挑戰。而今年初宣布裁撤70名員工，此次又宣布裁撤250名員工，造成Mozilla全球約1000名員工人數前後總計減少三分之一比例，目前也宣布暫停對外招募人才，並且將部分發展項目中止。

不過，Mitchell Baker強調Mozilla以開源理念發展，並且確保網路使用公平性的目標並未改變，同時也將持續以旗下Firefox在瀏覽器市場扮演良性競爭角色，藉此與其他主流瀏覽器維持抗衡局面。

在此之前，Mozilla原本是以微軟IE瀏覽器作為主要競爭對象，但在Google旗下Chrome瀏覽器成為市場多數人使用瀏覽器之後，Mozilla則是將競爭目標轉向Google，避免形成單一瀏覽器主導市場局面，藉此讓使用者能有更多選擇，同時也能避免多數瀏覽器技術集中在單一廠商。

後續說明裡，Mitchell Baker表示將會協助受影響員工進行內部職務異動，或是協助轉換跑道，但勢必仍須裁撤部分員工，以利公司繼續維持運作。

而依照相關消息指稱，Mozilla台北辦公室關閉之際，依然會保留少數員工進行業務交接，或是相關市場後續處理事宜。

至於今年初原本宣布將以台灣地區作為新興市場發展戰略位置，並且推動人才培育、產品開發，以及倡導網路健康為未來發展重心的目標，顯然也因為此次異動進行調整。

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