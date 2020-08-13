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Google for Education更新多項功能 讓網路上課變得更容易

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早透過線上舉辦的The Anywhere School活動上，本身具備教師背景的Google for Education產品經理Zach Yeskel透露，將藉由Google for Education多項功能，在此波疫情影響之下，協助更多學生透過網路連接方式學習課程，同時也能讓教師更方便掌握在家遠距上課的學生聽課狀況。

先前接連向一般使用者開放諸多原本僅在G Suite訂閱服務提供使用功能後，Google近期也開始針對教育版G Suite服務釋出多項更新，讓學生更方便透過網路持續在家學習，同時教師也能透過線上虛擬方式進行教學，並請確保學生上課狀態。

在此次更新中，Google預計在9月於教育版的Google Meet增加最多可容納49人，並且讓顯示畫面尺寸增加設計，同時也將整合Jamboard數位白板，讓教師與學生能透過網路連線進行互動協作。

另外，此次更新也增加可讓會議主持人自動成為每場會議第一個參與者，並且確保可結束會議操控權限，另外也能禁止會議過程進行文字聊天，讓教師能完整控制透過Google Meet進行的上課流程，避免出現學生取得會議主持權限發生搗亂現象。

預計在10月則會提供自訂背景和背景模糊功能，藉此確保透過Google Meet服務上課時的隱私權，而針對G Suite Enterprise教育版用戶，則將推出分組討論區和出席紀錄功能，讓教師在上課過程能進一步確保學生互動與參與表現。

在今年年底前，則會針對所有使用者提供舉手發問功能，針對G Suite Enterprise教育版用戶則會推出線上問答與投票功能，並且提供全新暫時錄音功能，讓所有教育版用戶能透過此項功能記錄上課內容。

同時，在Google Classroom部分則是於課程頁面新增待辦事項功能，讓學生能更容易確認接下來，以及先前曾進行，或是錯過事項，另外也能確認教師給予的評分結果，而教師也能將課程內容以網路連結方式分享給學生，讓學生可以透過點按連結快速參與課程，並且能透過內容比對確認學生繳交報告作業是否有抄襲。

至於語言部分，Google Classroom接下來將會新增10種語言，讓支援語言總數增加至54種，而報告作業項目則增加西班牙文、葡萄牙文、挪威文、瑞典文、印尼文與義大利文。

針對學生透過遠距上課是否專注情況，Google也在此次更新提供Data Studio數據報表內容，讓教師能透過學生線上互動等數據分析，藉此確認學生上課情況。

而對於學生在家是否按時透過網路上課，Google更強調父母或監護人能透過先前推出的Family Link功能，藉此掌握學生學習狀態，同時除了提供諸多工具資源讓教師能更熟悉這些用來輔助網路教學的服務內容，一樣也針對父母或監護人提供方便熟悉掌握學生在家學習狀態的工具。

Zach Yeskel表示，確實透過遠距形式進行教學或學習，對於教師、學生都面臨不少挑戰，比方教師該如何確認學生上課狀態，藉此確保教學品質，而學生是否能更容易透過網路學習課程內容，以及如何讓父母、監護人確保小孩安穩地在家上課，其實Google前後下了不少功夫，接下來也會持續在Google for Education服務增加更多功能，讓學生能更容易在家學習，並且讓教師能以更有效率方式教導課程，藉此在後疫情時代實現到處都能進行學習的目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 疫情 義大利 Google

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