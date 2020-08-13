Gogoro再次與中油合作建置電池換電站 進駐14個全新地區

先前雖然因為合約結束與中油加油站合作電池交換站，讓GoStation換電站站點數量少了一些，但目前則是再次藉由中油加油站場地電動機車電池交換站設備使用競標方案，順利再與中油加油站合作建置110個站點。

目前全台GoStation電池交換站數量已經累積達1793個，並且在全台六大都會區可提供平均騎車3分鐘就能換到電池的便利性，而此次再度與中油加油站合作建置110個站點，預計在今年底將會超過1900個GoStation電池交換站運作，覆蓋全台298個鄉鎮市行政區，同時也計畫讓Super GoStation數量從去年的23個增加至60個。

同時，Gogoro也強調在目前在全台中油加油站內，已經累積建置271個GoStation電池交換站站點，未來將會增加至348個以上，並且成為中油擁有最多電池交換站數量的合作夥伴。

Gogoro Network總經理潘璟倫表示，從2015年5月在台灣中油永錡泰山加油站啟用第一個在加油站內提供使用的GoStation電池交換站以來，Gogoro Network便持續與台灣中油緊密合作。而此次合作，目標將積極提昇GoStation電池交換站在非都會區的覆蓋率。

此次將進駐位於西部的苗栗大湖鄉、公館鄉、後龍鎮、獅潭鄉、通霄鎮，以及雲林褒忠鄉、嘉義東石鄉、中埔鄉、鹿草鄉與台南七股區，另外也將往南進駐屏東琉球鄉與新埤鄉，同時也進駐東部地區的台東東河鄉及鹿野鄉，其中琉球鄉更是繼2018年進駐澎湖之後，成為Gogoro Network進軍外島的第二個據點。

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