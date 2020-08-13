蘋果iPhone 12將先推出5G版？傳4G平價版本得等到這時！
美國加州洛杉磯私營金融服務和投資公司 Wedbush Securities 維德布什證券分析師 Daniel Ives 透露 Apple 蘋果公司計畫在 2020 年秋季推出多款 5G iPhone ，甚至有可能會在 2021 年初才推出支援 4G 行動網路的平價版 iPhone 12。
維德布什證券分析師 Daniel Ives 接受《Business Insider 商業內幕》採訪時表示，Apple 蘋果公司即將成為首家市值破 2 兆美元的上市公司，而且還可能會持續成長。同時還指出，隨著 5G 超級換機潮即將到來，Apple 蘋果將再次獲得「十年一遇」的機會，藉此讓 iPhone 用戶升級手上的手機，提升銷售量。
此外，維德布什證券最新分析報告指出，公司重新審視了亞洲供應鏈的消息及資料後，推測 Apple 蘋果有可能會在 2020 年推出 5G 版 iPhone 12，售價約 800 美元起、折合新台幣約 23,514 元，另外還有可能會在 2021 年 2 月推出平價版的 iPhone 12，只是平價版 iPhone 12 只支援 4G 網路。
Daniel Ives 認為隨著 Apple 蘋果公司追求更廣泛的消費者群，手機的價格也成為重點。特別是遇到了 COVID-19 疫情的經濟衰退時期，公司需要確保達到各種價格類別。也因此儘管 iPhone 12 會新增的 5G 行動網路支援，但售價不太可能會比 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 更高。
不過預測終歸是預測，還是要等到 Apple 發表會才能見真章，但…先前 Apple 首席財務長 Luca Maestri 已經在財務電話會議親口坦承 iPhone 會比往年上市還晚一點，到時候就能揭曉是不是 5G iPhone 12 會搶先上市，然後等到 2021 年才推出 4G iPhone 12 了。
圖片及資料來源：MacRumors
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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