Mozilla大裁四分之一員工250 人！台灣辦公室也難逃收攤關門

執行長 Mitchell Baker 表示疫情大流行嚴重衝擊整體營收，不得不讓 Mozilla 做出裁員以及重新調整營運目標的決定。

受到武漢肺炎疫情嚴重衝擊，Mozilla 基金會執行長 Mitchell Baker 在昨天親自署名宣布將全球裁員 250 人（25%），其中也包括台灣的 60 名員工在內，同時台灣辦公室也將收攤關門。

Mitchell Baker 表示疫情大流行嚴重衝擊整體營收，不得不讓 Mozilla 做出裁員以及重新調整營運目標的決定。Mozilla 之前大部分營收都來自付費讓 Firefox 成為預設搜尋引擎的企業，不過接下來可能會重新調整，集中在他們的 VPN、VR 服務 Hubs 或是文章收藏器 Pocket，或是開發出新的資安、隱私服務上，並且還將建立一個新的應用型機器學習團隊，好讓機器學習功能導入 Mozilla 的產品線裡。

Mitchell Baker 表示，Mozilla 將一面保持他們原有的網際網路獨立、開放的自由精神，但另一方面也得必須重新調整營收策略，創立持續性的商業模式來完成其使命。根據外媒報導，Mozilla 將獲得至少照原本薪資計算到 2020 年 12 月 31 日的資遣費以及上半年的個人績效獎金，若是美國員工還會享有 COBRA 醫療保險。

不過相信有的讀者還有印象，Mozilla 台灣兩年前就曾經歷過一波大裁員，之後調整為前進東南亞市場的灘頭堡，還因此開發出了輕量瀏覽器 Firefox Lite，但當初說到今年再度擴大徵才的允諾看來也將落空。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》