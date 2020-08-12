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Google強化教育功能！提升虛擬教室互動 還能找出抄襲行為

中央社 / 台北12日電
Google今天首度在全球舉行The Anywhere School線上活動，並發表多項教育相關全新功能。 路透社
Google今天首度在全球舉行The Anywhere School線上活動，並發表多項教育相關全新功能。 路透社

Google今天首度在全球舉行The Anywhere School線上活動，並發表多項教育相關全新功能，例如老師可分享連結、邀請學生參與線上課程，還能對照同一所學校的學生作業、找出可能的抄襲行為。

Google台灣董事總經理馬大康今天在The AnywhereSchool活動的台灣場次中表示，Google致力提供所有人更豐富的數位體驗，讓更多人能接受教育。Google forEducation整合Google軟硬體產品與資源，打造專為課堂設計的解決方案。其中，硬體包括Chromebook筆電，軟體包括Google Classroom、G Suite教育版提供的協作工具。

馬大康說，Google在台灣也努力促進多方產官學合作，今年稍早Google與教育部雲端帳號完成串接，讓學生可以透過教育雲端帳號登入，使用Google forEducation服務。Google在台灣的教育應用程式已有超過120萬人使用，尤其在今年2到4月疫情期間，中小學使用量增加2倍以上。

他也強調，目前全球疫情仍處於不明朗狀況，台灣疫情雖然逐步趨緩，但許多政府及教育單位和老師仍積極推廣數位教育資源，反映出未來數位教育將成為新常態。他期待透過Google for Education資源，創造更完備的數位教育環境。

Google今天在官方部落格分享橫跨Google Meet、Google Classroom、G Suite和其他產品超過50多項新功能。例如，Google Meet將於9月推出最多可容納49人的加大顯示畫面，並整合Jamboard數位白板讓師生進行協作；10月將推出自訂背景和模糊背景，提供更多的隱私保護。針對G Suite Enterprise教育版用戶，將推出分組討論區和出席紀錄，為課程提供更多互動性及參與度分析。

隨著全世界越來越多老師使用Google Classroom，Google正努力開發新功能。例如課程頁面中將新增待辦事項工具，幫助學生查看即將發生、錯過及已評分的項目；老師現在可以透過分享連結邀請學生參與課程，讓課堂參與更容易；未來將新增支援10種語言，支援語言總數將增加到54種。

此外，藉由G Suite Enterprise教育版，教育工作者不僅可以比對網頁，還可以對照同一所學校的學生們繳交的作業，找出可能有的抄襲行為。

Google G Suite 疫情

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