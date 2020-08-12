3GPP在5G網路技術規範Release 16版本加強物聯網直接通訊技術

在3GPP稍早公布的5G網路技術規範Release 16版本中，進一步加強V2X連接技術應用，預期將使車聯網應用可直接對應車對車的連接模式，過程無需透過5G網路基地台進行轉接。

其中，LG工程師徐翰瞥 (Hanbyul Seo)說明5G網路技術推進面臨挑戰，包含提高數據傳輸吞吐量，以及訊號穩定性與低延遲表現。而早期提出5G網路技術標準僅對應數百位元的資訊，以及90%訊號穩定性，以及數百毫秒的延遲情況，未來理想情況將希望實現超過每秒傳輸GB容量規模數據吞吐量，並且提供99.999%的訊號穩定性與僅幾毫秒延遲表現。

而在華為無線電接入網 (RAN)技術代表Matthew Webb，則說明在Release 16版本中納入名為Sidelinks的連接技術，將允許透過5G網路技術連接的車輛可直接通訊，無需透過5G網路基地台進行轉接，意味車輛在行進間可與鄰近車輛直接進行連接「溝通」，藉此快速交換前方或鄰近路況資訊，讓車輛能預先做好準備。

此外，Sidelinks也能進一步應用在機器人等物聯網裝置，讓所有物聯網裝置能彼此直接連接通訊，無需透過5G網路基地台轉接，讓資訊傳遞可以變得更快，同時也能減緩基地台運作資源，讓物聯網裝置能透過5G網路技術以更高效率傳輸資訊運作。

依照目前推行的的Release 15版本，主要圍繞在以基地台形式運作使用模式，將著重用於一般消費市場連接需求，而在Release 16版本增加的V2X連接應用，則會更進一步加強車聯網、物聯網裝置連接模式，乃至於應用在自動化工業物聯網等項目，但未來或許也能對應使用者手機間直接連接傳輸應用。

3GPP預計今年內完成Release 16版本所有規範，同時也預計進行Release 17版本規範討論，接下來也準備著手Release 16版本規範提擬作業。

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