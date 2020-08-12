快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3GPP在5G網路技術規範Release 16版本加強物聯網直接通訊技術

聯合新聞網 / 楊又肇

在3GPP稍早公布的5G網路技術規範Release 16版本中，進一步加強V2X連接技術應用，預期將使車聯網應用可直接對應車對車的連接模式，過程無需透過5G網路基地台進行轉接。

其中，LG工程師徐翰瞥 (Hanbyul Seo)說明5G網路技術推進面臨挑戰，包含提高數據傳輸吞吐量，以及訊號穩定性與低延遲表現。而早期提出5G網路技術標準僅對應數百位元的資訊，以及90%訊號穩定性，以及數百毫秒的延遲情況，未來理想情況將希望實現超過每秒傳輸GB容量規模數據吞吐量，並且提供99.999%的訊號穩定性與僅幾毫秒延遲表現。

而在華為無線電接入網 (RAN)技術代表Matthew Webb，則說明在Release 16版本中納入名為Sidelinks的連接技術，將允許透過5G網路技術連接的車輛可直接通訊，無需透過5G網路基地台進行轉接，意味車輛在行進間可與鄰近車輛直接進行連接「溝通」，藉此快速交換前方或鄰近路況資訊，讓車輛能預先做好準備。

此外，Sidelinks也能進一步應用在機器人等物聯網裝置，讓所有物聯網裝置能彼此直接連接通訊，無需透過5G網路基地台轉接，讓資訊傳遞可以變得更快，同時也能減緩基地台運作資源，讓物聯網裝置能透過5G網路技術以更高效率傳輸資訊運作。

依照目前推行的的Release 15版本，主要圍繞在以基地台形式運作使用模式，將著重用於一般消費市場連接需求，而在Release 16版本增加的V2X連接應用，則會更進一步加強車聯網、物聯網裝置連接模式，乃至於應用在自動化工業物聯網等項目，但未來或許也能對應使用者手機間直接連接傳輸應用。

3GPP預計今年內完成Release 16版本所有規範，同時也預計進行Release 17版本規範討論，接下來也準備著手Release 16版本規範提擬作業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 基地台 LG 5G

延伸閱讀

2020台灣資安大會開幕 逾250家國內外廠商參展

台灣環境感測物聯網受肯定 與韓國簽合作備忘錄

5G強中強 法人最愛這十檔

Google以4.5億美元投資安全監控業者ADT 強化NEST品牌裝置使用安全

相關新聞

解決5G複雜性挑戰 需從根本最佳化平台

從雲端運算、雲服務、邊緣運算等，所有的生態系廠商都會因5G受益。

趕不上川普死線？微軟可能來不及買下TikTok「這原因恐要花一年」

微軟這幾天一直在積極處理收購抖音海外版 TikTok 的問題，同時市場還傳出 Twitter 也有意競爭併購 Tiktok；不過美媒路透社接獲消息人士指出， 微軟很可能來不及在美國總統川普訂下的 9 月 15 日大限之前順利將 TikTok 從抖音剝離出來。

XP再戰十年？Windows 7還有多少市佔率？近25％的裝置從沒升級系統

今年 1 月微軟終於割捨掉了「心中最軟的一塊」，那就是將 Windows 7 的延長支援徹底終止。但是，整整半年時間過去了，Windows 7 卻依然佔據了將近四分之一的市場份額。

疑似蘋果秋季發表會流程細節曝光！將揭曉4款iPhone 12系列機種

相關消息指稱，蘋果預計在今年秋季舉辦的發表會活動，預期將會公布總計多款新品，其中包含Apple Card相關服務、第8代iPad 8、Apple Watch Series 6、iPhone 12與iPhone 12 Max，以及iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。而先前傳聞許久的AirTag，以及後來重啟設計的AirPower，預期也會在此次發表會中亮相。

3GPP在5G網路技術規範Release 16版本加強物聯網直接通訊技術

在3GPP稍早公布的5G網路技術規範Release 16版本中，進一步加強V2X連接技術應用，預期將使車聯網應用可直接對應車對車的連接模式，過程無需透過5G網路基地台進行轉接。

Fortinet：企業在後疫情時代應更著重培育資安人才

針對今年因為疫情影響，使得不少企業行號必須面臨在家遠距工作，即便在近期疫情在台灣有趨緩情況，部分企業依然維持讓員工在家辦公，但相對地也讓遠距辦公的資安問題逐漸被放大。

【WSJ】蘋果為什麼不再是賈伯斯的蘋果 而是庫克的蘋果？

賈伯斯去世後，外界認為蘋果的事業將步履蹣跚，但蘋果股價近來不斷創歷史新高，推升市值突破1.9兆美元，成為全球最大企業，且持續主宰智慧手機市場，足證現任執行長庫克繼任後走出自己的路，打造出史上最會賺錢的企業，賈伯斯的蘋果，如今成了庫克的蘋果。

Toshiba將剩餘持續轉讓給夏普，使Dynabok成為全資子公司

去年6月由夏普以40億美元價格，從Toshiba手中收購提供PC產品的用戶解決方案事業部門約80%股權，並在成為夏普旗下子公司之後更名為Dynabook，而夏普在今年6月則是進一步收購Toshiba手上持有剩餘股權，讓Dynabok成為夏普旗下全資子公司，同時也意味Toshiba未來將徹底退出筆電市場競爭。

郭明錤指稱美國禁止WeChat交易活動 將影響iPhone整體銷量

對於美國政府下令將於近期內禁止美國企業與TikTok進行業務交易，連帶也讓WeChat在內中國服務受到影響，而天風證券分析師郭明錤看法指出，若美國政府最終下令禁止WeChat交易活動，可能將影響iPhone整體銷量。

LINE自有加密貨幣LINK上架BITMAX交易所 「回歸」日本境內使用

2018年於LINE旗下交易所BITBOX發行的自有加密貨幣LINK，近日由LVC Corporation宣布將於日本加密資產交易所BITMAX上架交易。

僅次Verizon！T-Mobile在美營運規模正式超越AT&T

今年4月1日正式宣佈完成與Sprint合併，並且確定從夏季開始減少Sprint品牌宣傳比重，T-Mobile新任執行長Mike Sievert日前宣佈公司業務規模正式超越AT&T，成為美國境內第二大電信業者。

加拿大食譜服務新創Prepear品牌標誌 遭蘋果指控抄襲

蘋果以品牌標誌雷同為由，控訴加拿大食譜服務新創團隊Prepear，而後者則認為蘋果以小欺大，準備透過多人連署形式與蘋果抗爭到底。

熱門新聞

手機容量64G加兩千元升級128G划算嗎？網：擴充記憶卡不能比

他住新北高樓層 5G上路後哀號網速變慢「晚上6點就卡」

趕不上川普死線？微軟可能來不及買下TikTok「這原因恐要花一年」

售價10900！Sony WH-1000XM4全罩式降噪耳機 以人工智慧提昇聽覺感受

中華電信5G客戶 體驗首場虛擬演唱會

三星Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機8/21在台開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。