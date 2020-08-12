foodpanda打造外送夥伴360安心計畫 向外送員提供全時段保險

有鑑於日前外送服務人員發生車禍意外，foodpanda除了去年舉辦外送員安全駕駛實地訓練課程，並且強調將打造更具安全的服務環境。

在今日 (8/11)活動裡，foodpanda更宣布推動外送夥伴360安心計畫，除了與國泰世紀產險合作，提供外送夥伴全時段保險，更與全台超過5000家特約商店合作，讓外送夥伴能透過合作餐廳、超商補充水份、體能，或是透過合作機車維修行與3C手機行使投入外送服務的「生財工具」更加完善。

依照foodpanda營運總監余岳勳說明，外送夥伴360安心計畫將涵蓋外送夥伴從上線前、外送中，以及下線後的安全保障，甚至在發生交通事故後也能獲得全方位照顧，預期以此建立更完善的外送服務環境。

就foodpanda公布數據，目前在台灣地區已經累積超過萬名外送合作夥伴，其中近80%比例為男性，但女性外送合作夥伴相比去年則大幅提昇20%。至於在外送合作夥伴裡，則是以20-39歲年齡層居多，同時每天平均上線提供外送服務時間約為3.5小時。

而基於外送合作夥伴使用道路時間通常高於一般人，因此foodpanda此次宣布與國泰世紀產險合作，針對外送合作夥伴提供全時段保險，其中包含將意外傷害導致失能或死亡保障提升至最高新台幣200萬元，以及意外傷害醫療險實支實付型且最高給付3萬元的保險項目，而保險費用則由foodpanda支付，讓外送合作夥伴投入服務更有保障。

另外，foodpanda也宣布與全台超過5000家特約商店合作，讓外送合作夥伴可透過合作餐廳、超商補充水份，或是補充能量，另外也能透過合作機車維修行與3C手機行確保用於外送服務的摩托車、手機可正常運作。

在外送合作夥伴專屬社群活動裡，foodpanda也表示透過七夕聯誼、籃球聯賽、淨山淨灘等活動增進外送合作夥伴之間互動，同時也利用外送服務投入公益活動。

至於針對外送服務品質維護部分，foodpanda則強調建立明確外送服務準則，並且嚴禁不正當交易行為，一旦外送合作夥伴有此類情況，就會評估是否維持原本合作關係。而針對外送餐飲安全部分，目前更以專用封口貼紙確保外送餐飲內容一致性，同時也能確保外送餐飲食品安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》