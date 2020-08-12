小米將「重新創業」 未來布局都會以10年發展思考

在此次成軍10週年主題演講中，小米除了揭曉小米10至尊版、Redmi K30至尊版，以及以55吋透明OLED電視形式呈現的第二款小米電視大師系列，另外也宣布推出更方便在不同裝置間共享檔案、連動的小米妙享 (Xiaomi Share)功能，並且宣布與藍寶堅尼聯名合作客製版九號卡丁車Pro，小米執行長雷軍更在演講尾聲中聲明未來將朝向「技術為本」、「性價比為綱」、「做最酷的產品」三大方向。

雷軍表示，過去小米一直以來做了不少挑戰，同時也盡可能在性價比中滿足市場需求，並且用更合理方式讓使用者享受科技樂趣，因此未來也會持續以三大方向作為未來發展模式。

同時，雷軍也表示在未來發展中都會以「未來10年」作為思考，並且強調以「重新創業」、「互聯網+製造」，以及「行穩致遠」精神再次布局未來10年成長。

而此次推出的三款紀念機種，實際上也均呼應小米過去以來發展方向，並且認為未來也會繼續秉持相同精神，繼續打造更多讓人滿意且驚訝的科技產品。

另外，雷軍依然不忘重述過去投入自製處理器「澎湃」依然持續發展，雖然目前面臨一些挑戰，強調未來依然會有對應產品問世，但並未透露會是什麼樣的處理器產品規格。

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