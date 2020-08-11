趕不上川普死線？微軟可能來不及買下TikTok「這原因恐要花一年」

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聯合新聞網 / INSIDE
消息人士指出，海外版TikTok的原始碼雖然跟中國國內版抖音互相獨立，但是伺服器端許多相關程式碼，仍然跟抖音相互共用。路透
消息人士指出，海外版TikTok的原始碼雖然跟中國國內版抖音互相獨立，但是伺服器端許多相關程式碼，仍然跟抖音相互共用。路透

海外版 TikTok 的原始碼雖然是跟中國國內版抖音互相獨立的，但是伺服器端許多相關程式碼，例如推薦演算法、使用者資料以及影片儲存分片等，部分仍然跟抖音相互共用。

微軟這幾天一直在積極處理收購抖音海外版 TikTok 的問題，同時市場還傳出 Twitter 也有意競爭併購 Tiktok；不過美媒路透社接獲消息人士指出， 微軟很可能來不及在美國總統川普訂下的 9 月 15 日大限之前順利將 TikTok 從抖音剝離出來。

根據消息人士指出，若要完全剝離 TikTok 可能需要一年以上的時間，這是因為海外版 TikTok 的原始碼雖然是跟中國國內版抖音互相獨立的，但是伺服器端許多相關程式碼，例如推薦演算法、使用者資料以及影片儲存分片等，部分仍然跟抖音相互共用。

如果微軟想要完全剝離 TikTok，例如微軟要在 Azure 上建立一個新的後端基礎結構的話，將會花上不少時間與功夫；此外要怎麼大幅度轉移影片、音樂資料與個資，勢必也得倚賴字節跳動高度配合。

TikTok 曾說過其用戶數據儲存地在美國，而備份資料則放在新加坡。也有專業律師表示，要在短短四十幾天內就把相關的智慧財產權與資產分離相當困難。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 抖音 新加坡 個資 川普

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