XP再戰十年？Windows 7還有多少市佔率？近25％的裝置從沒升級系統

今年 1 月微軟終於割捨掉了「心中最軟的一塊」，那就是將 Windows 7 的延長支援徹底終止。但是，整整半年時間過去了，Windows 7 卻依然佔據了將近四分之一的市場份額。

眾所周知，在 2009 年推出的 Windows 7，其壽命居然長達了 11 個年頭。在經歷了主流支援、延長支援之後，微軟後續追加的額外 5 年的免費重要安全更新、錯誤修復和技術支援，也於 2020 年 1 月 14 日正式到期。

從 Windows 10 推出之後，微軟就想看見 Windows 7 在市場上快速遭到淘汰，且理論而言這樣的趨勢應該在 1 月就會開始，但沒想到 Windows 7 就跟蟑螂一樣生命力頑強，半年時間過去仍擁有接近 25% 的市佔率（點這裡看大圖）。

那麼究竟 Windows 7 淘汰的有多慢呢？根據 NetMarketShare 所提供的數據，在今年 1 月時，Windows 7 還擁有 25.56% 的市場占有率，但經歷超過 7 個月後，這個比率卻僅僅降低了 2%，目前還有高達 23.34% 的裝置，仍然在運行 Windows 7 作業系統。

但上述資料並不代表 Windows 10 本身不夠努力，因為今年 3 月時，微軟宣布目前有超過 10 億台設備，都已經用上了最新的作業系統，雖然這樣的進展仍比當初微軟所預測要晚上將近 20 個月。目前，Windows 10 的市佔率為 59.37%。

至於其它作業系統方面，Windows 8.1 的淘汰趨勢相當明顯，目前僅剩下 2.87% 的裝置仍在運行，而 Windows XP 則還有 0.82% 的市場份額，就連 Windows Vista 都還沒有歸零。

若跟其他作業系統進行比較，Windows 全家族目前擁有 87.03% 的市佔率，Mac OS 以 8.95% 位居第二名，第三則是 Linux 的 3.57%。當然，以上數據指的都是桌上型電腦跟筆記型電腦的狀況，不包含平板電腦與嵌入式裝置。

只不過，為什麼還有這麼多人在用 Windows 7 呢？除了系統本身已經足夠穩定，安全性也還算能夠接受外，以筆者自己的狀況而言，就純粹僅是一個「怕麻煩而不想升級」的釘子戶念頭使然吧！

參考來源：TechSpot

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》