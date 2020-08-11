僅次Verizon！T-Mobile在美營運規模正式超越AT&T

今年4月1日正式宣佈完成與Sprint合併，並且確定從夏季開始減少Sprint品牌宣傳比重，T-Mobile新任執行長Mike Sievert日前宣佈公司業務規模正式超越AT&T，成為美國境內第二大電信業者。

依照目前美國境內電信業者以Verizon、AT&T，以及與Sprint合併後的T-Mobile形成三強鼎立局面，Mike Sievert表示T-Mobile正式超越AT&T之後，成為唯一一家能讓消費者感受完整5G網路使用體驗，同時也在資費設計滿足消費者需求的電信業者。

另外，Mike Sievert也說明接手原本Sprint電信服務用戶後，使旗下電信服務使用人數在今年第二季底增加至9830萬人，並且強調旗下5G網路服務以600MHz頻段獨立連網規格運作，在絕大多數美國境內地區 (包含夏威夷等非美國本土地區)提供穩定網路服務。

在此次公布消息中，Mike Sievert也強調推出全新名為詐騙防護 (Scam-Shield)服務，藉此阻斷造成用戶困擾的垃圾簡訊與詐騙電話。

宣布旗下電信服務營運規模超越AT&T之後，意味目前T-Mobile電信服務在美營運規模僅次於Verizon。

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