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南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

郭明錤指稱美國禁止WeChat交易活動 將影響iPhone整體銷量

聯合新聞網 / 楊又肇

對於美國政府下令將於近期內禁止美國企業與TikTok進行業務交易，連帶也讓WeChat在內中國服務受到影響，而天風證券分析師郭明錤看法指出，若美國政府最終下令禁止WeChat交易活動，可能將影響iPhone整體銷量。

目前還無法確認美國政府將如何禁止美國企業與WeChat的交易活動，有可能僅要求蘋果將WeChat自美國地區的App Store下架，或是嚴格限制美國境內iPhone不能使用WeChat，如此一來可能將直接衝擊在美國境內使用WeChat聯繫用戶。

而一旦美國境內iPhone無法順利使用WeChat服務，恐怕將會讓不少在美國境內中國人，或是透過WeChat與中國境內合作夥伴聯繫的美國企業面臨更換使用手機情況，郭明錤預期可能造成iPhone機種出貨量可能因此下滑3-6%，而包含AirPods、iPad、Apple Watch，以及Mac系列機種也可能因此連帶受到影響，導致出貨量也可能因此下滑。

不過，目前還無法確認美國政府禁令涵蓋範圍，因此郭明錤認為美國政府基於立場，應該不會做出不利於美國企業的作法，但也提及美國總統川普可能為確保連任，將可能用更激烈手段爭取民眾認同，因此仍有可能進一步要求蘋果將WeChat自全球範圍的App Store下架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 TikTok 郭明錤 WeChat iPhone

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