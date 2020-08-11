疑似蘋果秋季發表會流程細節曝光！將揭曉4款iPhone 12系列機種

相關消息指稱，蘋果預計在今年秋季舉辦的發表會活動，預期將會公布總計多款新品，其中包含Apple Card相關服務、第8代iPad 8、Apple Watch Series 6、iPhone 12與iPhone 12 Max，以及iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。而先前傳聞許久的AirTag，以及後來重啟設計的AirPower，預期也會在此次發表會中亮相。

就目前市場看法，即便新款iPhone可能會延後上市，但蘋果依然會選擇在9月上旬以線上形式舉辦新品發表會，並且預期公布包含iOS 14、iPadOS 14、watch OS 7、macOS Big Sur與tvOS 14在內軟體更新正式版本，另外也預期會揭曉Apple Card在內服務更新內容。

而在硬體方面，新款iPhone預期將會區分iPhone 12與iPhone 12 Pro，同時兩款手機都將額外推出Max版本，意味今年推出的新款iPhone將會有四種款式，藉此符合更多使用需求。

除了iPhone，預期蘋果也將在發表會上公布第8代iPad，以及新款Apple Watch Series 6，另外在配件部分則會更新先前就有消息的定位裝置AirTag，以及重新設計的無線充電板AirPower。

至於搭載Apple Silicon處理器的新款Arm架構Mac機種是否也會在此次發表會上亮相，目前還無法確認。而蘋果是否還會有額外「One More Thing」內容公布，目前也一樣無法確認。

update

iPhone 12 and 12 Max 64GB are likely to have gone https://t.co/UtO4QSIQag — Komiya (@komiya_kj) August 8, 2020

Apple September online Event current schedule



Opening Video

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Tim Cook comes out talking (about WWDC20? or corona virus?)

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Hardware,Software,Services

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【Service】

Apple Card in more countries

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【Hardware】

iPad (gen8)

↓ pic.twitter.com/K22QYcNT9v — Komiya (@komiya_kj) August 8, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》