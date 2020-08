疑似蘋果秋季發表會流程細節曝光！將揭曉4款iPhone 12系列機種

相關消息指稱,蘋果預計在今年秋季舉辦的發表會活動,預期將會公布總計多款新品,其中包含Apple Card相關服務、第8代iPad 8、Apple Watch Series 6、iPhone 12與iPhone 12 Max,以及iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。而先前傳聞許久的AirTag,以及後來重啟設計的AirPower,預期也會在此次發表會中亮相。

就目前市場看法,即便新款iPhone可能會延後上市,但蘋果依然會選擇在9月上旬以線上形式舉辦新品發表會,並且預期公布包含iOS 14、iPadOS 14、watch OS 7、macOS Big Sur與tvOS 14在內軟體更新正式版本,另外也預期會揭曉Apple Card在內服務更新內容。

而在硬體方面,新款iPhone預期將會區分iPhone 12與iPhone 12 Pro,同時兩款手機都將額外推出Max版本,意味今年推出的新款iPhone將會有四種款式,藉此符合更多使用需求。

除了iPhone,預期蘋果也將在發表會上公布第8代iPad,以及新款Apple Watch Series 6,另外在配件部分則會更新先前就有消息的定位裝置AirTag,以及重新設計的無線充電板AirPower。

至於搭載Apple Silicon處理器的新款Arm架構Mac機種是否也會在此次發表會上亮相,目前還無法確認。而蘋果是否還會有額外「One More Thing」內容公布,目前也一樣無法確認。

